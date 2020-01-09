Вбивці та ґвалтівники: оприлюднені імена ще 15 осіб, яких Україна віддала "Л/ДНР"

З'явився список ще 15 зі 124 осіб, яких Україна видала терористичним "Л/ДНР" в межах великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

Імена полонених, а також злочини, за які їх судили, оприлюднило "Слідство.Інфо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними розслідувачів, всі ці люди обвинувачувалися або були засуджені за жорстокі побутові вбивства, грабежі чи крадіжки.

Україна видала "Л/ДНР" 124 утримувані особи delo.ua

Зазначається, що в деяких випадках зв'язок уже експолонених із тероризмом або сепаратизмом не простежується взагалі. Водночас той факт, що вони опинилися в цьому списку, дивує навіть їхніх адвокатів.

"Серед тих, кого Україна віддала у грудні минулого року, є, наприклад, житель Маріуполя, який убив сокирою дільничного інспектора. На обмін потрапив, зокрема, багато разів судимий житель сірої зони, який зарізав свою племінницю", – йдеться у повідомленні.

Список 15 полонених, яких Україна видала самопроголошеним республікам:

Сергій Шилін – вбивство сокирою міліціонера в Маріуполі, охоронець штабу "ДНР"; Максим Мисяк – звинувачувався у трьох вбивствах і замаху на колишнього нардепа Ігоря Котвицького; Денис Шатунов – замовлення вбивства одеського євромайданівця Сергія Ходіяка; Всеволод Подільський – стрілянина в метрополітені Києва; Віктор Немченко – злочинець із 20-річним тюремним стажем, у 2019 році його засудили за розбійний напад на харківську сім'ю; Михайло Титов – вбивство жителя Волновахи з метою пограбування; Олександр Хавер – розбій; Микола Тоцин – вбивство господині, у якої орендував кімнату; Володимир Конончук – злочинець із 7-ма судимостями, останній вирок – за вбивство племінниці; Андрій Дрозд – вбивство військового у Харкові; Геннадій Ольшанський – вбивство сусіда у п'яній бійці; Сергій Комраз – спроба провезти наркотики через кордон із Росією; Едуард Жовтий – злочинець із 5-ма судимостями, останній вирок – за торгівлю наркотиками і незаконне поводження зі зброєю; Андрій Присяжний – крадіжка телефонних кабелів "Укртелекому"; Артур Морозов – злочинець із 7-ма судимостями, останній вирок – за спробу вкрасти телевізор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти оприлюднили прізвища перших 44 осіб, яких Україна видала в "Л/ДНР" під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року. У цьому переліку 27 громадян України, 14 громадян РФ, двоє громадян Білорусі та один громадянин Бразилії.

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