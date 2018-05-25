Вбивці 298 осіб: у мережі показали фото росіян, які збили "Боїнг"

У мережі з'явилися фотографії особового складу 53-ї зенітної ракетної бригади, підрозділу збройних сил Російської Федерації, дислокованої в Курську, які могли бути причетні до запуску ракети, що збила авіалайнер малайзійського рейсу MH17.

Нагадаємо, що згідно з проміжними підсумками розслідування катастрофи Boeing-777 у липні 2014 року у небі над Донбасом Міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team - JIT), ЗРК "Бук" належав саме 53-й бригаді.

"Група JIT дійшла такого висновку після проведення широкомасштабного порівняльного аналізу і продемонструвала комп'ютерну анімацію, яка ілюструє даний порівняльний аналіз. У розпорядженні слідства є цілий ряд фото- і відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК "Бук", що збив авіалайнер рейсу MH17. В ході аналізу цих зображень був виявлений ряд характерних ознак. Поєднання цих ознак настільки унікальне, що їх можна розглядати як "відбиток пальців", - сказано у звіті.

Слідство стверджує, що даний "відбиток пальців" був співставлений з колосальною кількістю зображень самохідних ЗРК "Бук", як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК "Бук", на якому було виявлене таке ж поєднання відмінних ознак - це самохідний ЗРК "Бук", який був багаторазово відображений на фото і відеокадрах під час свого проходження в складі колони 53-ї бригади 23 - 25 червня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, серед них діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.