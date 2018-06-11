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Вбивство Вороненкова: в суді Києва повідомили про хід резонансної справи

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Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання по розгляду справи про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

Як повідомляє прес-служба суду, засідання призначене на середу, 13 червня, на 11:00 за адресою: Київ, вул. Дегтярівська, 31-А.

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Обвинуваченими у даній справі проходять Ярослав Тарасенко і Олександр Лось. Їм інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство і співучасть у злочині).

Крім того, Тарасенка також звинувачують в незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

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Відзначається, що обвинувальний акт в даному кримінальному провадженні надійшов до Шевченківського райсуду 11 червня 2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2018 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов , уродженець Севастополя, який проживав в Дніпрі. Дружина екс-депутата Марія Максакова відмовилася з'ясовувати деталі вбивства чоловіка.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Дениса Вороненкова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особа
Денис Вороненков
Місце
УкраїнаКиїв
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