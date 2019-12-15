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15 грудня • оновлено в 22:48
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/ Розслідування

Вбивство ворога Путіна: Німеччина заявила про брехню голови Кремля

2.5т
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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія не просила видати убитого в Берліні чеченського польового командира і ворога нинішнього президента РФ Зелімхана Хангошвілі, як про це раніше заявив Володимир Путін.

За його словами, Німеччина не отримувала від Москви ніяких офіційних запитів з приводу Хангошвілі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Маас зазначив, що тепер звинувачення проти вбитого досить складно перевірити.

"Нічого немає, ні у нас, ні в Міністерстві внутрішніх справ, ні в органах, відповідальних за прохання про правову допомогу. І говорити зараз, що ми могли його видати давним-давно цього просто не було", – сказав Маас.

Гайко Маас

Гайко Маас

За словами глави МЗС Німеччини, звинувачення, які Путін оголосив проти Хангошвілі, "ніколи не повідомляли федеральному уряду в минулому". Маас додав, що про них оголосили тільки після того, як Німеччина почала розслідування його вбивства.

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Нагадаємо, що Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні на Північному Кавказі проти російських військ в 2001-2005 роках. Польовий командир був близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Жив в гірському районі Панкісского ущелини Грузії, а в Німеччину поїхав після 2015 року, переживши спробу замаху в Тбілісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Володимир Путін
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо, таки ПутЕн назвал этого шимазла своим врагом?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Он в базе Интерпола был. Какие ещё ему были нужны запросы? Эта структура создана для оперативного реагирования без дополнительных запросов.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Хутин наипал в 146 раз...удивленное оицо надо делать?!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Себостьян Прейро, не. Поскачи 100 раз и покрась две урны в цвет перемоги. Этого хватит.
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