Вбивство в Каховці: з МВС зі скандалом звільнили трьох поліцейських

З МВС звільнили поліцейського Каховського відділу, Херсонська область, який був свідком резонансного вбивства.

Також були звільнені ще два правоохоронці, повідомляє пресслужба ГУ НПУ Херсонської області.

Ним виявився старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Олександр Портной. Матеріали щодо нього направили до Державного бюро розслідувань.

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"Внаслідок неналежних першочергових слідчих дій працівників Каховського відділу поліції під час розслідуванні вбивства я ухвалив рішення про проведення службового розслідування. Щодо поліцейських застосовані найсуворіші дисциплінарні стягнення", – повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін.

За результатами розслідування відсторонили від обійманих посад керівництво Каховського відділу поліції. Щодо чергового відділу й відповідального від керівництва, які були в добовому наряді в день вбивства, а також щодо слідчого, у провадженні якого перебуває справа про вбивство чоловіка, застосували дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності обійманій посаді.

Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого і оперуповноваженого карного розшуку, які були на виклику про вбивство чоловіка, звільнили з органів внутрішніх справ України.

Раніше Портной підтвердив, що був разом із підозрюваним у вбивстві Юрієм Кашніковим 1 січня і став свідком конфлікту між ним і убитим того дня Володимиром Чебукіним.

Олександр Портной Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місцевих жителів міста Каховка приголомшило резонансне вбивство 26-річного чоловіка, до якого причетний поліцейський.

Відомо, що 1 січня житель Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. У нього, ймовірно, вистрелив нинішній співмешканець жінки, колишній працівник правоохоронних органів.

Убитий житель Каховки Володимир Чебукін раніше постійно мав конфлікти зі співмешканцем його ексдружини, майбутнім нападником Юрієм. Причиною сварок був син Володимира.

5 січня адвокатка сім'ї вбитого чоловіка в Каховці Херсонської області Ірина Краснова повідомила, досі не отримала матеріали кримінального провадження.

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