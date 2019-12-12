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12 грудня • оновлено в 18:49
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Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

11т
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Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Записи прозвучали на брифінгу МВС у четвер, 12 грудня. Трансляція події велася онлайн.

Зокрема, правоохоронці зафіксували розмови ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума" про виклик на допит учасника бойових дій на Донбасі Івана Вакуленка.

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"Сидиш, стоїш? Тоді ляжь бл*дь. Вони намагаються цю тему ще з цим вбивством Шеремета зв'язати. Нашого спільного друга, долбо**ба який, викликають на понеділок на 21 число сюди в управління, до нас бл*дь на Володимирську в ментовське, на допит у справі Паші Шеремета", – сказала вона співрозмовнику.

Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів
Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

Грищенко також здзвонилася з невідомою жінкою, сказавши їй, що "свідка, який Ваня, викликають у нас тут у Києві в управу".

Співрозмовниця відповіла: "Він мені говорив, що по Шеремета свідком. Малишка, він наш головний біль. Ми повинні берегти його як зіницю ока".

Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

В іншій розмові "Пума" заявила, що їй "стрьомно", що Вакуленко, якого викликали на допит, раптово зник.

"Ось це ти мене вбила", – відповів співрозмовник. "Зараз шукаємо Ваню", – сказала вона. Також Грищенко говорила, що Вакуленка "потрібно берегти".

Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів
Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

Після того, як стало відомо, що знайдений труп Івана Вакуленка, "Пума" говорила по телефону наступне: "У мене відчуття, що все дуже на краще. Все складається так, як нам треба".

Співрозмовник Пуми: "Він сам або допомогли?"

"Пума": "Перше. Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет це була остаточна...".

Пропонуємо подивитися трансляцію брифінгу МВС:

Відзначимо, що основною версією була названа дестабілізація ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості:

"Перша версія: помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль використовувався Оленою Притулою, керівником сайту "Українська Правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації. Третя версія: професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії. і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", – розповів генерал поліції Євген Коваль.

Очільник Нацполіції також повідомив, що у вбивстві підозрюють:

• Яну Дугарь;

• Юлію Кузьменко;

• Андрія Антоненка;

• Владислава Грищенка;

• Інну Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павло Шеремет

Павло Шеремет

ВВС

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України видео фотографии розслідування
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Так они ещё и на русском общаются !!! В крематорий их ...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Слушал брифинг полиции.. Первое впечатление полиция все таки работает.. Мотивы этих придурков не очень понятны, уровень "профессионализма" заговорщиков поражает.. ниже, чем у президента Зеленского..Какой-то детский сад и бред.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что ни вытиран або волонтэр, то мpaзь и убийца
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