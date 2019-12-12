Вбивство Шеремета: з'явилися записи телефонних розмов фігурантів

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Записи прозвучали на брифінгу МВС у четвер, 12 грудня. Трансляція події велася онлайн.
Зокрема, правоохоронці зафіксували розмови ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума" про виклик на допит учасника бойових дій на Донбасі Івана Вакуленка.
"Сидиш, стоїш? Тоді ляжь бл*дь. Вони намагаються цю тему ще з цим вбивством Шеремета зв'язати. Нашого спільного друга, долбо**ба який, викликають на понеділок на 21 число сюди в управління, до нас бл*дь на Володимирську в ментовське, на допит у справі Паші Шеремета", – сказала вона співрозмовнику.
Грищенко також здзвонилася з невідомою жінкою, сказавши їй, що "свідка, який Ваня, викликають у нас тут у Києві в управу".
Співрозмовниця відповіла: "Він мені говорив, що по Шеремета свідком. Малишка, він наш головний біль. Ми повинні берегти його як зіницю ока".
В іншій розмові "Пума" заявила, що їй "стрьомно", що Вакуленко, якого викликали на допит, раптово зник.
"Ось це ти мене вбила", – відповів співрозмовник. "Зараз шукаємо Ваню", – сказала вона. Також Грищенко говорила, що Вакуленка "потрібно берегти".
Після того, як стало відомо, що знайдений труп Івана Вакуленка, "Пума" говорила по телефону наступне: "У мене відчуття, що все дуже на краще. Все складається так, як нам треба".
Співрозмовник Пуми: "Він сам або допомогли?"
"Пума": "Перше. Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет це була остаточна...".
Пропонуємо подивитися трансляцію брифінгу МВС:
Відзначимо, що основною версією була названа дестабілізація ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості:
"Перша версія: помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль використовувався Оленою Притулою, керівником сайту "Українська Правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації. Третя версія: професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії. і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", – розповів генерал поліції Євген Коваль.
Очільник Нацполіції також повідомив, що у вбивстві підозрюють:
• Яну Дугарь;
• Юлію Кузьменко;
• Андрія Антоненка;
• Владислава Грищенка;
• Інну Грищенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувалося вибуховий пристрій із дистанційним управлінням.
Інну Грищенко заарештували в листопаді поточного року після серії обшуків у ветеранів АТО в Києві.
Що стосується Івана Вакуленка, то 16 жовтня він отримав повістку на призначений на 21 жовтня допит у справі Шеремета. 18 жовтня сестра ветерана знайшла його тіло з раною голови. Поліція розслідує версію самогубства.
Павло Шеремет
ВВС
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