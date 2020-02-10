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11 лютого • оновлено в 03:36
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/ Розслідування

"Більш ніж дружнє спілкування": в МВС заявили про зв'язок підозрюваних у вбивстві Шеремета з СБУ

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Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета помітили зв'язок між підозрюваними і співробітниками Служби безпеки України.

Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "РБК-Україна".

За його словами, перевіряють вже більше 10 співробітників СБУ. "Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їх контакти і їх спілкування, яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше 10 співробітників СБУ на предмет їх спільної діяльності. Що зараз і проводиться ", – уточнив заступник міністра.

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У МВС заявили про зв'язок підозрюваних у вбивстві Шеремета з СБУ

У МВС заявили про зв'язок підозрюваних у вбивстві Шеремета з СБУ

Корреспондент

Водночас в СБУ офіційно не підтвердили, але і не спростували ці заяви. "Справу веде МВС, тому вони повинні це коментувати", – заявила прессекретарка Служби безпеки Олена Гітлянська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Антон Геращенко Юлія Кузьменко Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вот те на,драсте.смотрите ш ария,знали бы об этом уже месяц полтора назад.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На укроине "возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье "шайкой"" (с) Имя ему - СБУ.
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2
2 из 6 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, а ты-то кто такой? Прыщ. Навуходоносор. Ваня с арбузного завода. Иди уже.
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кристина Стефанова, шо шлюха - плагиат это твое! (с) Да, тyпое быдлo?
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1
2
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Антона на Миротварь ! Он хочет всадить нож в спину единой нации ! Склоки между силовыми структурами не допустимы ! СБУ все делает для единения и процветания. А Шеремета все равно ФСБ бы замочил .
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Махал Махалыч, Вы пьяны ! идите проспитесь, а то соседи вызовут Полицию !
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Minaev Alexey, дурачок себя считает очень оригинальным и лихим парнем! Только сама суть его так и остается - вонючий тролль, паcкудный ефрейторишка фсбешный! Презираемый коллегами по фсб, соседями по дому и собственной семьей!
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