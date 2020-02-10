"Більш ніж дружнє спілкування": в МВС заявили про зв'язок підозрюваних у вбивстві Шеремета з СБУ

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета помітили зв'язок між підозрюваними і співробітниками Служби безпеки України.

Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "РБК-Україна".

За його словами, перевіряють вже більше 10 співробітників СБУ. "Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їх контакти і їх спілкування, яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше 10 співробітників СБУ на предмет їх спільної діяльності. Що зараз і проводиться ", – уточнив заступник міністра.

У МВС заявили про зв'язок підозрюваних у вбивстві Шеремета з СБУ Корреспондент

Водночас в СБУ офіційно не підтвердили, але і не спростували ці заяви. "Справу веде МВС, тому вони повинні це коментувати", – заявила прессекретарка Служби безпеки Олена Гітлянська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережу злили запис розмови Владислава Грищенка "Бучі" з СБУвцем, який розповідав ветерану АТО, як поводити себе з правоохоронцями. Чоловік не вважається підозрюваним у справі Шеремета, однак поліція пов'язує його з розслідуванням.

З'явився також запис розмови підозрюваної Юлії Кузьменко з Василиною Мазурчук – дружиною консультанта-експерта з оперативних питань СБУ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!