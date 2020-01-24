Вбивство Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо Дугарь

У п'ятницю, 24 січня, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремата Яну Дугарь відправили під нічний домашній арешт.

Таким чином, Печерський районний суд змінив цілодобовий домашній арешт на нічний з 20:00 до 7:00.

Зазначається, що адвокати просили суд змінити Дугарь цілодобовий домашній арешт на особисте зобов'язання. Підсудна казала, що їй треба продовжити військову службу і навчання. Вона є студенткою Львівського державного університету фізичної культури.

Яна Дугарь

Також адвокат Дугарь Віталій Коломієць стверджував, що знімки, які були зроблені камерами відеоспостереження в районі проживання Шеремета, не можуть бути об'єктивними, передають "Українські новини".

Так, Коломієць зачитав висновок експертизи, де зазначено, що окремі ознаки невербальної поведінки частково збігаються, а окремі ознаки – не збігаються зовсім.

Сторона захисту наголосила, що неможливо встановити особу виключно шляхом візуального співвідношення зовнішності. В підсумку суддя Роман Новак ухвалив рішення приєднати рецензію експерта до матеріалів справи.

При цьому прокурор стверджував, що Дугарь може виїхати з країни, оскільки у неї чоловік з Іраку. Сторона звинувачення наполягала на цілодобовому домашньому арешт, адже Дугарь неодноразово самовільно залишала військову службу. На що адвокати відповідали, що їхня підзахисна не притягувалася до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під домашній арешт.

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