Вбивство Шеремета: поліція знайшла нові докази проти Антоненка

Для підриву авто журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якої поліція знайшла в міні, вилученій у Андрія Антоненка.

Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, повідомляє пресслужба МВС України.

"Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-5", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що в корпусі міни знайдені залишки вибухової речовини на основі гексогену. Експерти пояснили, що саме цей матеріал був у пристрої, який вибухнув у машині Шеремета.

Також на корпусі й усередині міни експерти знайшли змішані біологічні сліди, які будуть додатково досліджуватися.

У поліції підкреслили, що корпус вилученої МОН-50 виготовлений в 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) в місті Русе (Болгарія). Вказаний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

У НПУ додали, що підозрюваний Антоненко відмовився пояснювати походження і мету зберігання міни, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Крім того, затриманий відмовився від проведення слідчих експериментів і надання показів.

Зазначимо, що в понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Для охорони порядку до будівлі суду залучили приблизно 100 поліцейських.

Андрій Антоненко Букви

Андрій Антоненко Букви

Суд над Антоненко Букви

Як писав OBOZREVATEL:

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