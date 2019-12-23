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23 грудня • оновлено в 16:06
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Вбивство Шеремета: поліція знайшла нові докази проти Антоненка

7.9т
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Для підриву авто журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якої поліція знайшла в міні, вилученій у Андрія Антоненка.

Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, повідомляє пресслужба МВС України.

"Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-5", – йдеться у зверненні.

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Зазначається, що в корпусі міни знайдені залишки вибухової речовини на основі гексогену. Експерти пояснили, що саме цей матеріал був у пристрої, який вибухнув у машині Шеремета.

Також на корпусі й усередині міни експерти знайшли змішані біологічні сліди, які будуть додатково досліджуватися.

У поліції підкреслили, що корпус вилученої МОН-50 виготовлений в 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) в місті Русе (Болгарія). Вказаний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

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У НПУ додали, що підозрюваний Антоненко відмовився пояснювати походження і мету зберігання міни, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Крім того, затриманий відмовився від проведення слідчих експериментів і надання показів.

Зазначимо, що в понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Для охорони порядку до будівлі суду залучили приблизно 100 поліцейських.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Букви

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

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Суд над Антоненко

Суд над Антоненко

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Аваков "старається" тобто шістки авакова
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1
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фил филька
фил филька
я угорал когда слушал адвоката с его отмазками про алиби организаторов и убийц шеремета)
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5
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фил филька
фил филька
она не могла установить бомбу в 2 часа ночи потому что днем ранее(!) встречала сына в аэропорту)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как же, вы же писали, что на нем кофта другая была! Тююю...
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