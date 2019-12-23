Вбивство Шеремета: поліція знайшла нові докази проти Антоненка

Для підриву авто журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якої поліція знайшла в міні, вилученій у Андрія Антоненка.
Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, повідомляє пресслужба МВС України.
"Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-5", – йдеться у зверненні.
Зазначається, що в корпусі міни знайдені залишки вибухової речовини на основі гексогену. Експерти пояснили, що саме цей матеріал був у пристрої, який вибухнув у машині Шеремета.
Також на корпусі й усередині міни експерти знайшли змішані біологічні сліди, які будуть додатково досліджуватися.
У поліції підкреслили, що корпус вилученої МОН-50 виготовлений в 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) в місті Русе (Болгарія). Вказаний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).
У НПУ додали, що підозрюваний Антоненко відмовився пояснювати походження і мету зберігання міни, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Крім того, затриманий відмовився від проведення слідчих експериментів і надання показів.
Зазначимо, що в понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Для охорони порядку до будівлі суду залучили приблизно 100 поліцейських.
Андрій Антоненко
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Андрій Антоненко
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Суд над Антоненко
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Як писав OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
За рішенням суду, Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Антоненко на суді заявив, що не винен. Він також вказав на відмінності між собою і підозрюваним з камер спостереження.
Перебуваючи в СІЗО, Андрій Антоненко написав листа мамі вбитого журналіста.
Крім того, він відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
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