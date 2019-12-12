"Могла заробити будь-які гроші": медик розповів про затриману за вбивство Шеремета волонтера

Відомий волонтер-медик Іван Звягін вважає арешт дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко маячня. Її підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета.
"Я Юлю знаю з Майдану. Ми з нею дружимо, вона інтелігентна і розумна людина. Юля висококласний дитячий кардіохірург, яких одиниці не тільки в Україні, а в світі. Це якесь маячня", – сказав він OBOZREVATEL .
За словами Звягіна, Юлія Кузьменко на Майдані була з першого дня, працювала в госпіталі на Галавпочтамте. "Вона там всіх рятувала у важкі дні", - говорить волонтер.
Юлія Кузьменко
Facebook Юлії Кузьменко
Зараз Юлія працює завідуючою відділенням рентгеноангіографії і ендоваскулярної хірургії в НВЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України в Києві на вул. Мельникова.
Юлія Кузьменко
Facebook Юлії Кузьменко
"Розумієте, Юлія кандидат медичних наук, вона дуже шановний дитячий хірург. Сказати, що вона могла піти на таке заради грошей – дурість. Вона забезпечена людина. Вона могла працювати в будь-якій клініці світу і заробляти величезні гроші, але працює тут в Україні! Я сам до неї возив дочку, коли були проблеми. вона волонтер, вона багато допомагає дітям. Таке про неї придумати, це маячня", – говорить Звягін, який новину про обшуки і затримання дізнався від нас.
Один з колишніх бійців Нацгвардії так само розповів, що пам'ятає, як Юлія приїжджала з волонтерами в 3-й полк. "Вони привозили в основному медичну допомогу, продукти, форму, передачки з дому. Нормальна, адекватна жінка. Зараз все військові обговорюють цю новину і ніхто не вірить в це", – каже колишній боєць.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, що може бути причетна до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".
Грищенко взяли під варту на 60 діб.
28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту "Пуми" і залишив жінку під вартою.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.
Разом з тим, перед цим джерела в поліції сумнівалися в тому, що така версія обгрунтована. Однак вони підтверджували, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.
Чоловік "Пуми" заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обмін на це ветерану обіцяли звільнити з-під арешту дружину.
Національна поліція України від 12 грудня 2019 року затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.
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