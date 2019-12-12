"Могла заробити будь-які гроші": медик розповів про затриману за вбивство Шеремета волонтера

Відомий волонтер-медик Іван Звягін вважає арешт дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко маячня. Її підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета.

"Я Юлю знаю з Майдану. Ми з нею дружимо, вона інтелігентна і розумна людина. Юля висококласний дитячий кардіохірург, яких одиниці не тільки в Україні, а в світі. Це якесь маячня", – сказав він OBOZREVATEL .

За словами Звягіна, Юлія Кузьменко на Майдані була з першого дня, працювала в госпіталі на Галавпочтамте. "Вона там всіх рятувала у важкі дні", - говорить волонтер.

Юлія Кузьменко Facebook Юлії Кузьменко

Зараз Юлія працює завідуючою відділенням рентгеноангіографії і ендоваскулярної хірургії в НВЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України в Києві на вул. Мельникова.

Юлія Кузьменко Facebook Юлії Кузьменко

"Розумієте, Юлія кандидат медичних наук, вона дуже шановний дитячий хірург. Сказати, що вона могла піти на таке заради грошей – дурість. Вона забезпечена людина. Вона могла працювати в будь-якій клініці світу і заробляти величезні гроші, але працює тут в Україні! Я сам до неї возив дочку, коли були проблеми. вона волонтер, вона багато допомагає дітям. Таке про неї придумати, це маячня", – говорить Звягін, який новину про обшуки і затримання дізнався від нас.

Один з колишніх бійців Нацгвардії так само розповів, що пам'ятає, як Юлія приїжджала з волонтерами в 3-й полк. "Вони привозили в основному медичну допомогу, продукти, форму, передачки з дому. Нормальна, адекватна жінка. Зараз все військові обговорюють цю новину і ніхто не вірить в це", – каже колишній боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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