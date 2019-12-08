Страшна трагедія в Україні: батько убитого підлітка викрив поліцію

Батько загиблого в Прилуках Чернігівської області підлітка не вірить у результати експертизи, яку днями опублікувала Національна поліція.

Поліція пояснює все нещасним випадком, мовляв хлопець помер внаслідок відкритої черепно-мозкової травми, яку він отримав, впавши на рейки. А поїзд його ще й придавив. А побоїв на тілі підлітка експерти не знайшли. Батько збирається домагатися правди. Що відбувається насправді – розбирався OBOZREVATEL.

Поїзд не збивав, але придавив

Начальник Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цукрідзе завив, що у загиблого 14-річного жителя Прилук Дениса Чаленка виявлені переломи кісток обличчя та черепа, пошкодження головного мозку.

Денис Чаленко загинув у Прилуках за дивних обставин ТСН

"На тілі немає пошкоджень, яких завдали руками і ногами, або травм сторонніми предметами. Також немає пошкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисненні поїзда", – заявив Цукрідзе.

Тобто Дениса Чаленка поїзд не збивав, як спочатку заявляли слідчі Прилуцького відділення поліції.

Однак у результатах експертизи йдеться, що підлітка поїзд міг просто придавити, коли він лежав на шляхах. "Тілесні ушкодження могли утворитися в результаті дії металевих конструкцій поїзда, коли потерпілий лежав на бетонних шпалах між рейками", – йдеться у документі. А ногу підліток зламав, спіткнувшись об рейки, йдеться у висновках експертів.

Місце трагедії ТСН

Також Цукрідзе заявив, що при розтині печінки і нирок Дениса, там виявили 0,74 проміле алкоголю і кофеїн. А під нігтями у хлопця експерти не виявили чужий епітелій.

Версія батька відрізняється від версії поліції

Нагадаємо, 29 жовтня на залізничних коліях у Прилуках було виявлено тіло Дениса Чаленка. За першою версією місцевої поліції хлопця збив потяг – дизель Київ-Гребінка, який проходив тут о 21.30. Поліцейські навіть запевняли, що на локомотиві виявили слину Дениса, а ось крові там не було.

Прибулий через півгодини на місце батько підлітка каже, що його син уже був холодний як камінь, а значить, він помер за кілька годин до цього. Про це ж йому сказав і фельдшер швидкої.

Батько показує фото тіла сина зі слідами побоїв ТСН

Напередодні трагедії Денис показав батькові листування в соцмережі, де старший хлопець йому погрожував і пропонував зустрітися і з'ясувати стосунки. Після смерті сина батькові приходили повідомлення від підлітків, які також підтверджували, що Дениса вбили старші хлопці.

Напередодні вбивства Денису погрожував хлопець

За версією батька, тіло його сина вбивці приховували на полі неподалік від шляхів, і підклали на рейки вже перед проходженням поїзда. На тілі сина були відбитки, немов його вже мертвого тягли за ремінь. Батько навіть виявив на полі бурі плями, і відбитки від шин автомобіля. Але експерти запевняють, що це була не кров.

Після того, як місцеві жителі вийшли на протест під відділення поліції Прилук, справу передали до Києва. Батько сподівався, що слідчі вийдуть на справжніх злочинців.

Травми отримував стоячи

Батько підлітка вважає, що слідчі Головного слідчого управління Нацполіції просто захищають честь мундира колег із Чернігівської області і хочуть звести все до того, що син був під впливом алкоголю і сам упав і загинув.

Віктор Чаленко, батько підлітка ТСН

"Я спеціально подивився в інтернеті, не можна визначити алкоголь по печінці, тільки по крові. У висновках цього експерта не вказано навіть яка це експертиза. Я привіз тіло дитини на комплексну експертизу в Київ, а там ні слова про це. Немов списали з висновків експертів з Прилук. Навіть час смерті не вказано", – обурюється Віктор Чаленко.

Раніше поліція Прилук стверджувала, що у хлопця в крові було 3,5 проміле алкоголю. Треба відзначити, що вже 2,5-3 проміле вважається найважчим ступенем сп'яніння, при якому людина втрачає свідомість, у неї може настати амнезія і навіть судоми. Тепер експерт стверджує, що у хлопця було 0,75 проміле.

Але найдивніше, що на тілі не виявили сліди побоїв. "Я сам оглядав тіло сина, там були синці, руки були збиті, вухо надірвано, я все це сфотографував. У нього майка була в крові, з носа йшла кров до губи. Це означає, що він травми отримував у положенні стоячи, а не впав і вдарився головою", – каже батько.

Батьки загиблого підлітка хочуть добитися правди Скрін відео

На думку Чаленка поліція хоче переконати всіх, що син сам ліг на залізничну колію, а локомотив його придавив. "Якби так було, то його б не просто придавило, а протягло або стесало б шкіру, одяг. А у нього на щоці вся шкіра ціла, одяг теж цілий", – обурюється чоловік.

Поліція заважає протестувати

Жителі Прилук не збираються миритися з тим, що поліція намагається зам'яти смерть підлітка. У середу, коли повинні були оголосити результати експертизи, вони знову прийшли до відділення поліції. І як тільки зачитали документ, люди почали кричати "ганьба", "у вас у самих дітей немає?". Однак копи, за словами батька хлопчика, не давали їм можливість активно протестувати.

"Я приїхав до Києва за експертизою о 2 годині дня, але мене там протримали до вечора, мабуть, боялися, що поїду в Прилуки і буду протестувати. Але люди вийшли самі. Навколо зібралися тітушки, спортивні хлопці в натягнутих на голову капюшонах. Вони стежили, щоб ніхто не міг пронести до відділку шини", – каже батько.

Мітинг під стінами поліцейського управління в Прилуках Скрін відео

Також, за словами Віктора Чаленка, поліція залякує активістів, які виходять на протести. "Приїхали активісти з Чернігова, так на зворотному шляху їх машину зупинили, обшукували. Говорили, що цей автомобіль у розшуку нібито. Це все організовує керівництво Чернігівської обласної поліції", – вважає Віктор Чаленко.

Також дотепер ніхто з правоохоронців не притягнутий до відповідальності, а начальник Прилуцької поліції перебуває на лікарняному.

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