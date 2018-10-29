МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вбивство Окуєвої: у скандальній справі раптово зник російський слід

5.7тЧитати матеріал російською

Слідчі в справі про вбивство активістки й учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої не змогли довести "російський слід".

Про це розповів її чоловік Адам Осмаєв, зазначивши, що Артур Денісултанов, який вчинив замах на подружжя у 2017 році, змінив свідчення, повідомляє "Цензор.нет".

"Коли тільки затримали Денісултанова, він ще був переляканий, поранений, тому в нього був розв'язаний язик. Він сказав, що вказівку ​​дали з Москви Кадирову, а Кадиров — своїм людям, у тому числі Денісултанову. Він сам це говорив правоохоронцям. Але не під протокол, звичайно. А коли зрозумів, що в Україні не катують, що тут демократія, то почав уже інші історії складати", — зазначив він.

Аміна Окуєва

Аміна Окуєва

Осмаєв підкреслив, що не звинувачує слідчих у халатності, оскільки прокуратура мотивом замаху вказала не замовлення із Москви, а особисту неприязнь.

Новини
Замах на Окуєву: з'явилося відео ще одного злочину кілера

"Ну, це, в принципі, зрозуміло. Тому що дуже складно довести замовлення із Москви. Адже слідчому або прокурору потрібно це обґрунтувати. А якщо немає зачіпок, якщо людина не зізналася, то це дуже-дуже-дуже складно зробити. Розумієте? Вони довели факт того, що він стріляв, на цьому й зупинилися", — заявив він.

За словами добровольця, у Росії можна вибити з людини будь-яке зізнання, а Україна — демократична країна, де це неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2017 року в Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом у селищі Глеваха Аміна Окуєва загинула.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аміни Окуєвої" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вбивство Аміни ОкуєвоїЗамах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву
Особи
Аміна ОкуеваАдам Осмаєв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
22
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну... как обычно, перемога превратилась в зраду.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наші блоги