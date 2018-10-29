Вбивство Окуєвої: у скандальній справі раптово зник російський слід

Слідчі в справі про вбивство активістки й учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої не змогли довести "російський слід".

Про це розповів її чоловік Адам Осмаєв, зазначивши, що Артур Денісултанов, який вчинив замах на подружжя у 2017 році, змінив свідчення, повідомляє "Цензор.нет".

"Коли тільки затримали Денісултанова, він ще був переляканий, поранений, тому в нього був розв'язаний язик. Він сказав, що вказівку ​​дали з Москви Кадирову, а Кадиров — своїм людям, у тому числі Денісултанову. Він сам це говорив правоохоронцям. Але не під протокол, звичайно. А коли зрозумів, що в Україні не катують, що тут демократія, то почав уже інші історії складати", — зазначив він.

Аміна Окуєва

Осмаєв підкреслив, що не звинувачує слідчих у халатності, оскільки прокуратура мотивом замаху вказала не замовлення із Москви, а особисту неприязнь.

"Ну, це, в принципі, зрозуміло. Тому що дуже складно довести замовлення із Москви. Адже слідчому або прокурору потрібно це обґрунтувати. А якщо немає зачіпок, якщо людина не зізналася, то це дуже-дуже-дуже складно зробити. Розумієте? Вони довели факт того, що він стріляв, на цьому й зупинилися", — заявив він.

За словами добровольця, у Росії можна вибити з людини будь-яке зізнання, а Україна — демократична країна, де це неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2017 року в Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом у селищі Глеваха Аміна Окуєва загинула.