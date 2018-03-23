Вбивство Ноздровської: експертиза спростувала згвалтування

Убита під Києвом юрист і правозахисниця Ірина Ноздровська не була згвалтована перед своєю кончиною.

Про це, як заявив начальник відділу комунікації ГУНП Київської області, свідчать результати експертизи.

"Експертиза показала - згвалтування не було", - сказав Жукович, передає УНН.

При цьому він зазначив, що слідство триває, але наразі подробиці слідчі розголошувати не можуть.

Як повідомляв "Обозреватель", про зникнення Ноздровської стало відомо 29 грудня. Її дочка Анастасія звернулася до Вишгородської поліції близько 20 годин. Однак кримінальне провадження було відкрито вже на наступний день, 30 грудня, за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) - з відміткою "пропала безвісти".

1 січня тіло правозахисниці було знайдено під Києвом. На ньому виявили ножові поранення.

Ірина особисто вела справу загибелі своєї сестри, яку збив водій Дмитро Россошанський - племінник на той момент голови Вишгородського суду. Їй часто погрожували друзі і родичі вбивці. З цього приводу було відкрито кілька кримінальних проваджень.

У кінці грудня 2017 року відбулося останнє засідання суду, після чого Россошанський залишився під вартою, а його батько пригрозив Ірині словами: "Ти погано закінчиш".

8 січня саме Юрія Россошанського оголосили головним підозрюваним і затримали його.

9 січня суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві у вигляді арешту на 60 діб без можливості внесення застави.

Пізніше ЗМІ повідомили про важливу знахідку в будинку підозрюваного, а поліція заявила, що на тілі Ноздровської виявили ДНК Россошанського.