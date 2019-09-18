Вбивство на АЗС у Миколаєві: опубліковано перше відео з місця НП

Опубліковані перші відео з місця вбивства трьох співробітників АЗС у Миколаєві.

Злочин трапився в приміщенні газової заправки "Фактор" по вулиці Новозаводській, передають "Новости-N".

Відомо, що тіла вбитих знайшла дружина одного з працівників заправки, яка прийшла до чоловіка. Побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла до приміщення і побачила трьох трупів, які лежать у калюжах крові. Вона ж і викликала поліцію.

Нині на місці злочину працює слідчо-оперативна група Інгульського райвідділу поліції міста на чолі виконуючим обов'язки заступника начальника ГУНП, полковником Іваном Виговським. Попередня версія події – пограбування.

Зазначається, що АЗС "Фактор" є однією з найбільших газових заправок у місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний обіг заправки становить сотні тисяч гривень.

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Вбивство на АЗС у Миколаєві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня в Миколаєві на автозаправній станції застрелили трьох осіб.

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