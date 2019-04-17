Скандальне вбивство майстра тату в Тернополі: з'явилося моторошне фото підозрюваного

Поліція оголосила в розшук чоловіка, який підозрюється у вбивстві майстра тату-салону в Тернополі.

Звати його Андрій Горбатюк, йому 26 років, повідомила прес-служба ГУНП у Тернопільській області.

Горбатюк підозрюється в тому, що в ніч на 16 квітня в квартирі будинку по вул. Леся Курбаса завдав кілька ножових поранень 27-річній Тетяні Подвашецькій в її квартирі. Від отриманих травм дівчина, яка працювала майстром тату, померла.

Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

Судячи з опублікованих фото, однією з відмінних рис підозрюваного є його очі та зуби.

Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

У поліції просять усіх, кому відомо про місцезнаходження чоловіка, звертатися за телефоном 067-471-66-23 або на лінію 102. Анонімність гарантується.

Загибла Тетяна Подвашецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі охоронець під час конфлікту вистрілив 13-річному школяреві в скроню з пневматичної гвинтівки. Хлопець отримав важке поранення і був госпіталізований. Стрілка затримали.

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