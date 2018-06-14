Вбивство контррозвідника Хараберюша: СБУ завершила розслідування

Головне слідче управління Служби безпеки України завершило досудове розслідування вбивства контррозвідника полковника Олександра Хараберюша.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, підозрюваній вручено обвинувальний акт в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує довічне ув'язнення.

Слідством встановлено, що громадянка України за попередньою змовою з учасниками терористичної організації "ДНР", діючи за їх вказівками та інструкціями, прикріпила саморобний вибуховий пристрій на магнітній основі до днища автомобіля, яким користувався загиблий.

"Впевнившись, що Хараберюш сів за кермо вказаного автомобіля і почав рух, обвинувачена здійснила дзвінок на номер оператора мобільного зв'язку, встановлений у вибуховому пристрої, чим активувала його. В результаті вибуху офіцер загинув на місці події", - сказано в повідомленні.

За даними слідства мотивами скоєння цього терористичного акту було припинення ефективного виконання потерпілим своїх службових обов'язків в районі проведення АТО, а метою - залякування населення Донецької області і співробітників правоохоронних органів.

Обвинувальний акт уже направлено до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування відносно організаторів і інших співучасників терористичного акту триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авто з полковником СБУ Олександром Хараберюшем було підірвано в центрі Маріуполя 31 березня 2017 року. Про затримання виконавиці вбивства, мешканки окупованого Донецька Юлії Просолова, СБУ повідомила 31 жовтня.