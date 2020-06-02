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2 червня • оновлено в 20:15
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Вбивство Гонгадзе: свідок заявив, що засуджений Пукач готується втекти до Криму

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Засуджений у кримінальній справі про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе Олександр Пукач може скоро вийти з в'язниці і втекти до окупованого РФ Криму.

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів таємний свідок у кримінальній справі Ігор Таран, пославшись на інформацію від "небайдужих людей".

"Пукача затримали в 2009 році. Але більшу частину часу він провів не в колонії, а в СІЗО. І зараз продовжує там перебувати. По "Закону Савченко", рік у СІЗО дорівнює двом рокам в колонії. Таким чином, загальний термін "відсидки" вже перевищив 15 років. Це рубіж, який з урахуванням інших факторів – інвалідності та віку – дозволяє його адвокатам просити суд про дострокове звільнення вже в цьому році. А на південному березі Криму його вже чекає куплений маєток", – повідомив він.

Олександр Пукач

Олександр Пукач

Нагадаємо, що журналіст Георгій Гонгадзе був убитий в 2000 році. У 2008 році за вбивство журналіста було засуджено Валерій Костенко і Олександр Попович. Колишній генерал-лейтенант міліції Олександр Пукач був засуджений за вбивство Гонгадзе в 2013 році – його засудили до довічного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 вересня 2019 року в Україні вшановували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого в 2000 році.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
вбивство Гонгадзе
Особа
Георгій Гонгадзе
Місце
Україна
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