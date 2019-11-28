Винен Кучма: Бродський зробив гучну заяву в резонансній справі Гонгадзе

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський заявив, що впевнений у вині другого президента Леоніда Кучми за вбивство засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, яке вийшло в четвер, 28 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Бізнесмен нагадав, що фінансував Гонгадзе. Гордон після цього запитав, чи вважає Бродський, що другий український глава не винен у загибелі журналіста.

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"Ти зі мною хочеш посваритися?.. Ти ж знаєш, що все було не так", – відповів він.

"Я переконаний, що ці люди, які продали країну... могли все робити. Все, що завгодно", – додав Бродський і наголосив, що знає багато про цю справу, проте всього розповісти не може. "Не хотілося б сакральність влади порушувати", – сказав бізнесмен.

Пропонуємо подивитися трансляцію інтерв'ю:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 вересня 2019 року в Україні вшановували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого в 2000 році. Саме в цей день 19 років тому він зник, а 2 листопада в Таращанському лісі було виявлено обезголовлене тіло, в якому впізнали Гонгадзе.

Рік тому Михайло Бродський розповів нову версію вбивства Гонгадзе і викрадення Подольського, а також про інші злочини команди Кучми.

Члени слідчої групи також визнавали, що замовником жорсткої розправи над Георгієм Гонгадзе є другий президент України.

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