ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вбивство Гандзюк: заарештовано одного з ключових фігурантів розслідування

5.7тЧитати матеріал російською

У понеділок, 20 травня, був заочно заарештований підозрюваний у причетності до організації вбивства в.о керуючої справами мерії Херсона, громадської діячки Катерини Гандзюк Олексій Левін (Москаленко).

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинив за собою смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано.

Новини
В Україні і світі пройшли масштабні акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

krapka.club

Слідчим суддею Шевченківського районного суду Києва сьогодні, 20 травня 2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – написала вона.

Уточнюється, що постанова набуде чинності через п'ять днів. Після цього, за інформацією Сарган, ГПУ надасть екстрадиційний пакет документів українському бюро Інтерполу, і Левін буде оголошений у міжнародний розшук.

Олексій Левін

Олексій Левін

Скрін відео "Слідство.Інфо"

Відзначимо, за версією слідства Левін, який раніше був судимий, є ключовою фігурою в організації нападу на херсонську активістку.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства. У результаті він виїхав з України в Домініканську Республіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Лариса СарганКатерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
Гандзюкпомерла Катя Гандзюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки