Вбивство Гандзюк: заарештовано одного з ключових фігурантів розслідування

У понеділок, 20 травня, був заочно заарештований підозрюваний у причетності до організації вбивства в.о керуючої справами мерії Херсона, громадської діячки Катерини Гандзюк Олексій Левін (Москаленко).

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинив за собою смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано.

Катерина Гандзюк krapka.club

Слідчим суддею Шевченківського районного суду Києва сьогодні, 20 травня 2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – написала вона.

Уточнюється, що постанова набуде чинності через п'ять днів. Після цього, за інформацією Сарган, ГПУ надасть екстрадиційний пакет документів українському бюро Інтерполу, і Левін буде оголошений у міжнародний розшук.

Олексій Левін Скрін відео "Слідство.Інфо"

Відзначимо, за версією слідства Левін, який раніше був судимий, є ключовою фігурою в організації нападу на херсонську активістку.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства. У результаті він виїхав з України в Домініканську Республіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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