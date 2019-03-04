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Вбивство Гандзюк: суд виніс скандальне рішення щодо Мангера

11.8тЧитати матеріал російською

Суд ухвалив рішення не продовжувати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Про це повідомила у Facebook журналістка Мар'яна П'єцух. Із фігуранта гучної справи зняли електронний браслет.

"Підозра Мангера за вбивство Гандзюк вже здулася. Суддя не знайшов підстав продовжити йому запобіжний захід у вигляді арешту з правом застави. Він і так був на волі під заставу, а зараз і без застави може гуляти. І паспорти йому повинні повернути в такому разі", — написала вона.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

Страна

Як уточнює LIGA.net, таке рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Києва Мар'ян Головчак.

Зазначається, що обвинувачення просило продовжити на 60 днів запобіжний захід для Мангера, а також зобов'язати його і надалі не виїздити з Херсону без дозволу слідства, носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватися з іншими фігурантами провадження.

Як розповіла прокурор Вікторія Калита, збереглися ризики того, що Мангер може ховатися і впливати на слідство і свідків. Зі свого боку адвокати підозрюваного запевнили, що їхній підзахисний не збирається тікати від слідства.

"У задоволенні клопотання відмовити", — озвучив рішення суд.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Уніан

У коментарі РБК-Україна прокурор Дмитро Боян наголосив, що поки невідомо, чи буде сторона звинувачення виступати з повторним клопотанням. За його словами, рішення буде ухвалене на нараді.

"Діє постанова про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави. Зараз стороною обвинувачення буде вирішуватися питання про можливі заходи щодо Мангера", — пояснили у прокуратурі.

Прокоментував рішення суду також і адвокат Мангера Олександр Шадрін. Він підтвердив, що застава у 2,5 млн грн залишається безстроковим запобіжним заходом, передає "Громадське".

"Підозрюваний зобов'язаний з'являтися до слідчого, проте з нього знімуть браслет і він зможе пересуватися за межами Херсона", — додав захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

  • Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

  • Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

  • 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

  • Зі свого боку Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

  • Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.

  • Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.

  • 15 лютого заставу було внесено і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.

  • Пізніше Мангер заявив, що є жертвою у справі про вбивство активістки.

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Особи
Катерина ГандзюкВладислав Мангер
Місце
Україна
Тег
Гандзюк
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
луценко на мыло пусть картавит дома
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Баринов Николай
Баринов Николай
Мыльный пузырь и должен был лопнуть. Это визитная карточка Луценко. Много шума из ничего.
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