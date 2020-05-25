Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) залишили під арештом до липня.

Про це в понеділок, 25 травня, повідомив прокурор у справі Андрій Сенюк та адвокат Левіна Ігор Мокін, інформує hromadske.

Левіна просили залишити під вартою в ізоляторі тимчасового тримання СБУ через побоювання, що він утече, буде тиснути на свідків, знищить або спотворить докази.

Захисники підозрюваного назвали ризики необгрунтованими і просили обрати запобіжний захід з можливістю внесення застави. Однак суд відмовив в опції із заставою.

У прокуратурі зазначили, що Левін відмовився від будь-яких слідчих дій і зараз триває ознайомлення з матеріалами справи.

Олексій Левін hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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