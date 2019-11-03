Замовник не один: у СБУ назвали мотиви вбивства Гандзюк

Основною версією мотивів організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк є її діяльність щодо розслідувань підпалу лісу та розкрадання бюджетних коштів.
Про це на пресбрифінгу в неділю, 3 листопада, повідомив глава Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар. Він зазначив, що в замовленні злочину підозрюють не одну особу (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Слідчими СБУ, як розповів представник відомства, розслідується п'ять додаткових проваджень під керівництвом ГПУ. Одне з них стосується осіб, які можуть бути причетні до вбивства.
Катерина Гандзюк
Соцмережі
Ще три провадження стосуються обставин, які передували нападу на дівчину.
Крім того, ГПУ передала на досудове розслідування справу, що стосується можливої службової недбалості поліцейських, які на початковому етапі займалися справою щодо нападу на Гандзюк.
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!