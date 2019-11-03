Замовник не один: у СБУ назвали мотиви вбивства Гандзюк

Основною версією мотивів організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк є її діяльність щодо розслідувань підпалу лісу та розкрадання бюджетних коштів.

Про це на пресбрифінгу в неділю, 3 листопада, повідомив глава Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар. Він зазначив, що в замовленні злочину підозрюють не одну особу (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Слідчими СБУ, як розповів представник відомства, розслідується п'ять додаткових проваджень під керівництвом ГПУ. Одне з них стосується осіб, які можуть бути причетні до вбивства.

Катерина Гандзюк Соцмережі

Ще три провадження стосуються обставин, які передували нападу на дівчину.

Крім того, ГПУ передала на досудове розслідування справу, що стосується можливої службової недбалості поліцейських, які на початковому етапі займалися справою щодо нападу на Гандзюк.

Як писав OBOZREVATEL:

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