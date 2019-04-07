Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник пояснив свою відставку

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв пояснив свою відставку другим туром виборів президента України.
Він написав на своїй сторінці в Facebook, що негатив проти нього може вплинути на виборі Верховного головнокомандувача.
"Чому я це зробив? Тому що я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини. Я не хочу щоб в такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача", – уточнив він.
За словами Гордєєва, перед українцями зараз стоїть дуже велика ціна – європейський вектор розвитку.
"Є інтереси Держави, які для мене важливіші за будь-які посади! Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім‘я. Я продовжу своє покликання у служінні державі з любов‘ю до людей, до України та вірою у Бога", – підсумував він.
Андрій Гордєєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою.
Вона кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер в свою чергу відповів, що ніякого відношення до неї не мав і не був з нею знайомий.
Активісти звинуватили керівника Нацполіціі Херсонської області Артура Мерікова в причетності до вбивства Гандзюк.
2 квітня вони звернулися до президента Петру Порошенка із закликом звільнити членів БПП, а саме – херсонських чиновників Андрія Гордєєва і Євгена Ріщука.
6 квітня Андрій Гордєєв подав у відставку, а Порошенко пообіцяв активістам вжити заходів щодо тих, хто може бути причетним до вбивства.
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