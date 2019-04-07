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Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник пояснив свою відставку

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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв пояснив свою відставку другим туром виборів президента України.

Він написав на своїй сторінці в Facebook, що негатив проти нього може вплинути на виборі Верховного головнокомандувача.

"Чому я це зробив? Тому що я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини. Я не хочу щоб в такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача", – уточнив він.

Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник пояснив свою відставку

За словами Гордєєва, перед українцями зараз стоїть дуже велика ціна – європейський вектор розвитку.

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"Є інтереси Держави, які для мене важливіші за будь-які посади! Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім‘я. Я продовжу своє покликання у служінні державі з любов‘ю до людей, до України та вірою у Бога", – підсумував він.

Андрій Гордєєв

Андрій Гордєєв

Facebook

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Особи
Андрій ГордєєвПетро ПорошенкоКатерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюкрозслідуваннявибори в Україні
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