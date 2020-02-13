Вбивство Гандзюк: щодо експомічника нардепа постановлено нове рішення

Суд залишив під вартою до 4 березня 2020 року без можливості внесення застави Ігоря Павловського, підозрюваного в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це в четвер, 13 лютого, повідомила пресслужба Київського апеляційного суду. Судді розглянули апеляційні скарги, подані стороною захисту та прокурором на постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2020 року.

Апеляційну скаргу прокурора було задоволено, а апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково.

Як пише "Громадське", адвокат Павловського під час засідання суду намагався довести необґрунтованість підозри. За його словами, слідство не надало конкретних доказів причетності його підзахисного до інкримінованих злочинів. Також правозахисник сказав, що обшуки у його підзахисного проходили з порушеннями, а зброю, яку знайшли в нього вдома, нібито підкинули.

Прокурори просили суд не змінювати запобіжний захід для Павловського. Пояснювали це ризиком його втечі, тиску на свідків та інших фігурантів, а також знищення, перекручення речових доказів.

Нагадаємо, колишній помічник депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна"), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 294 ("Масові заворушення") ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України.

Ігор Павловський hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!