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Вбивство Гандзюк: нардеп анонсував новий поворот у справі

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Слідство у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк незабаром назве прізвища замовників злочину.

Про це розповів в ефірі ObozTV позафракційний депутат Верховної Ради, голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту у справі про вбивство Гандзюк Борислав Береза, коментуючи вирок виконавцям злочину.

"Я розумію батька, який з ганьбою почув, скільки отримали вбивці його доньки. Те, що сталося, пояснюється тільки одним – домовленість зі слідством. Якщо так, то ми повинні почути прізвища замовників, тому що інакше неясно, чому такі терміни ув'язнення отримали виконавці. Вони можуть вийти вже через 3 роки. Саме тому, якщо не будуть названі прізвища замовників, то можна говорити, що слідство було кимось мотивовано", – зазначив він.

"Або слідство найближчим часом висуне в суді звинувачення замовникам, або ми бачимо змову. Іншого шляху немає", – підкреслив Береза.

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Нардеп повідомив, що на наступному сесійному тижні в парламенті буде представлений звіт по роботі ТСК.

"Там будуть вказані всі висновки тимчасової слідчої комісії – чи все було професійно зроблено, чи всі слідчі дії були виконані, чи всі версії опрацьовані. Ви почуєте все", – пообіцяв він.

"Коли востаннє перед нами звітували співробітники СБУ, вони говорили, що у них є докази, і вони зможуть назвати прізвища замовників. Поки я цього не бачу, але сподіваюся, що найближчим часом я почую всі ці докази в суді", – додав депутат.

Вбивство Гандзюк: нардеп анонсував новий поворот у справі

newsone.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Катерина ГандзюкБорислав Береза
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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