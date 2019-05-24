Вбивство Гандзюк: Мангера спіймали на хитрості

Один із підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер пройшов поліграф. Проте прокуратура не прийме ці результати проходження детектора брехні.
Як повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook, Мангер провів обстеження не в спеціалізованій установі.
Лисенко пояснив, що згідно з постановою Шевченківського суду від 14 березня, Мангер повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу – комп'ютерного поліграфа, а виконати рішення доручили експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції. Однак підозрюваний пройшов тест у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.
"Це дослідження проведено за його власною ініціативою, поза кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки в той же час він не виконав вимоги постанови слідчого судді й не пройшов експертизу в спеціальній експертній установі", – зазначили в ГПУ.
У Facebook же Мангер виклав результати дослідження, де нібито поліграф підтвердив, що він не знав про напад на Гандзюк і не брав участі в діях пов'язаних із ним.
"Днями я пройшов цю процедуру, яку проводила експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова. Вся процедура тривала понад 4 години", – написав підозрюваний.
За словами Мангера, до злочину причетний генерал СБУ Данило Доценко і це доводять результати його поліграфа.
Мангер пройшов поліграф
Мангер пройшов поліграф
Мангер пройшов поліграф
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер же відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави. 15 лютого заставу було внесено і його випустили із СІЗО.
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