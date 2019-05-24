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/Розслідування

Вбивство Гандзюк: Мангера спіймали на хитрості

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Один із підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер пройшов поліграф. Проте прокуратура не прийме ці результати проходження детектора брехні.

Як повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook, Мангер провів обстеження не в спеціалізованій установі.

Лисенко пояснив, що згідно з постановою Шевченківського суду від 14 березня, Мангер повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу – комп'ютерного поліграфа, а виконати рішення доручили експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції. Однак підозрюваний пройшов тест у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.

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"Це дослідження проведено за його власною ініціативою, поза кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки в той же час він не виконав вимоги постанови слідчого судді й не пройшов експертизу в спеціальній експертній установі", – зазначили в ГПУ.

У Facebook же Мангер виклав результати дослідження, де нібито поліграф підтвердив, що він не знав про напад на Гандзюк і не брав участі в діях пов'язаних із ним.

"Днями я пройшов цю процедуру, яку проводила експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова. Вся процедура тривала понад 4 години", – написав підозрюваний.

За словами Мангера, до злочину причетний генерал СБУ Данило Доценко і це доводять результати його поліграфа.

Мангер пройшов поліграф

Мангер пройшов поліграф

Facebook

Мангер пройшов поліграф

Мангер пройшов поліграф

Facebook

Мангер пройшов поліграф

Мангер пройшов поліграф

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав МангерАндрій ЛисенкоКатерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
Гандзюкполіграф
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