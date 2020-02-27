Вбивство Гандзюк: експомічнику нардепа повідомили нову підозру

Експомічнику нардепа Ігорю Павловському, підозрюваного в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Правоохоронці додали, що підозру вручено всього чотирьом особам.

"За версією слідства, зазначені особи підозрюються в незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою і поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч.3 ст.289 КК України). Також проведено 10 обшуків по місцях проживання фігурантів та можливого зберігання речових доказів", – йдеться в повідомленні.

Вбивство Каті Гандзюк

Відзначається, що обшуки пройшли через нові обставини в кримінальних провадженнях за фактом нападу на Гандзюк.

Додамо, що 26 лютого суд дозволив перевести в установи попереднього ув'язнення в Києві окремих співучасників нападу на Гандзюк для участі в слідчих і процесуальних діях.

Нагадаємо, що суд залишив під вартою до 4 березня 2020 року без можливості внесення застави Ігоря Павловського, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованої сірчаної кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

11 лютого 2019 голові Херсонської облради Владиславу Мангер, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістці не мав і не був з нею знайомий.

15 лютого був внесений заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.

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