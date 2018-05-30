Вбивство дівчинки на Донбасі: ГПУ отримала нові докази провини "ДНР"

Генеральна прокуратура має запис радіоперехоплення, на якій терористи обговорюють, хто саме стріляв по селищу Залізне (Торецьк) Донецької області, в результаті чого загинула 15-річна Дар'я Каземірова.

Про це заявив під час брифінгу з главами Служби безпеки України та Національної поліції за участю журналіста Аркадія Бабченка глава ГПУ Юрій Луценко.

"У нас, у прокуратури, сьогодні до ваших послуг є радіоперехоплення того, як терористи обговорюють, хто стріляв по 15-річній дівчинці Даші. Ми вчора оприлюднили результат огляду місця події, де чітко вказується на експертизу того, що снаряд прилетів з боку терористів. Сьогодні маємо вже радіоперехоплення", - підкреслив Луценко.

Він порадив, перед тим, як оцінювати дії правоохоронної системи і Збройних сил по протидії Росії, поцікавитися точкою зору української сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Каземірова загинула в результаті обстрілу бойовиків 28 травня. За словами журналіста Тараса Корниюка, її вбила міна калібром 122 мм з шахти Гагаріна. У мережі також оприлюднили знімок загиблої.

29 травня Генеральна прокуратура оприлюднила докази, зазначивши, що обстріл кваліфікується як теракт.