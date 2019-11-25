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25 листопада • оновлено в 08:45
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Вбивство дитини поліцією під Києвом: юрист вказав на "підводні камені" у справі

3.2т
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У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими в Переяславі (Київська область) практично неможливо довести провину конкретного правоохоронця, який стріляв.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов, коментуючи перебіг розслідування.

Юрист зазначив, що служба в поліції для правоохоронців не є обтяжувальною обставиною, оскільки під час НП вони перебували не на службі

"Їх не можна називати правоохоронцями – це люди, які працювали в правоохоронних органах. Вони у вільний час розважалися нетверезими в такий спосіб", – зазначив він.

Степанов вважає справу складною, оскільки відсутні знаряддя злочину.

"Нема зброї. Доведення того, що саме той правоохоронець, якому інкримінується, скоїв постріл, з моєї точки зору, неможливо. Наскільки мені відомо, там було чотири особи у дворі, які були присутні на цій події. Щонайменше двоє з них, що є правоохоронцями, стверджують, що не пам'ятають, хто стріляв", – розповів експерт.

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"І мене дивує, що визначено точний час, коли був вчинений постріл саме цим правоохоронцем. Це є маніпуляцією з точки зору заспокоєння суспільства – "ми злочин розкрили, ми зробили все можливе", – додав він.

Юрист також заявив, що початкова кваліфікація злочину як умисного вбивства була "недоречною".

"Вбивство через необережність – це і є в даному випадку те, що трапилося. Це правильна кваліфікація", – пояснив він.

Вбивство дитини поліцією під Києвом: юрист вказав на "підводні камені" у справі

Кирило Тлявов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Степанов
Місце
Україна
Теги
вбивство Національна поліція України
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - европейская держава, а в Европе нельзя просто так упрятать человека в тюрьму, даже если он застрелил ребёнка! Это нетолерантно по отношению к живому человеку, у которого есть права гражданина Цеевропы!
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