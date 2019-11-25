Вбивство дитини поліцією під Києвом: юрист вказав на "підводні камені" у справі

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими в Переяславі (Київська область) практично неможливо довести провину конкретного правоохоронця, який стріляв.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов, коментуючи перебіг розслідування.
Юрист зазначив, що служба в поліції для правоохоронців не є обтяжувальною обставиною, оскільки під час НП вони перебували не на службі
"Їх не можна називати правоохоронцями – це люди, які працювали в правоохоронних органах. Вони у вільний час розважалися нетверезими в такий спосіб", – зазначив він.
Степанов вважає справу складною, оскільки відсутні знаряддя злочину.
"Нема зброї. Доведення того, що саме той правоохоронець, якому інкримінується, скоїв постріл, з моєї точки зору, неможливо. Наскільки мені відомо, там було чотири особи у дворі, які були присутні на цій події. Щонайменше двоє з них, що є правоохоронцями, стверджують, що не пам'ятають, хто стріляв", – розповів експерт.
"І мене дивує, що визначено точний час, коли був вчинений постріл саме цим правоохоронцем. Це є маніпуляцією з точки зору заспокоєння суспільства – "ми злочин розкрили, ми зробили все можливе", – додав він.
Юрист також заявив, що початкова кваліфікація злочину як умисного вбивства була "недоречною".
"Вбивство через необережність – це і є в даному випадку те, що трапилося. Це правильна кваліфікація", – пояснив він.
Кирило Тлявов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Переяславі Київської області 31 травня 5-річний Кирило Тлявов був убитий внаслідок вогнепального поранення в голову.
В процесі слідства з'ясувалося, що в день трагедії в сусідньому подвір'ї нетверезі співробітники поліції вирішили постріляти по мішенях. Куля зрикошетила від каменю, пролетіла більш ніж 30 метрів і потрапила в дитину. Кирило Тлявов помер у лікарні, не повернувшись до тями.
Двох правоохоронців затримали. Вони визнали, що були п'яними того дня, проте не змогли сказати, хто саме зробив фатальний постріл.
У вересні глава ДБР Роман Труба заявив, що готовий через один-два місяці завершити досудове розслідування у справі про вбивство Тлявова.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня в будні о 10:00 на ObozTV.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".