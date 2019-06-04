Вбивство дитини копами: в МВС пояснили, чому мовчить Аваков

Справа про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому, перебуває під особистим контролем міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це в ефірі ObozTV заявив радник міністра Зорян Шкіряк, відповідаючи на запитання, чому Аваков досі не прокоментував трагічну смерть дитини з вини своїх підлеглих.

"Від нього реакція вже є. Тому що, як ви знаєте, звільнено керівництво Київської області. Дмитро Ценов (глава Національної поліції Київської обл. – Ред.) зробив гідний і мужній крок, подав у відставку й попросився в зону ООС. Міністр погодив цю відставку", – сказав Шкіряк.

Він нагадав, що керівництво Переяслав-Хмельницького відділення також відсторонено, буде вирішуватися їхня подальша доля перебування в правоохоронних органах.

"Ця справа перебуває під особистим контролем і міністра внутрішніх справ, і голови Національної поліції", – наголосив радник глави МВС.

Шкіряк закликав усіх громадян і особливо журналістів дотримуватися максимальної об'єктивності у цій справі.

"Щонайменше некоректно використовувати такі "танці на кістках", щоб сплюндрувати всіх правоохоронців. І ми, безумовно, розуміємо, для чого це робиться. Ми знаємо, хто це робить. Але сприймаємо цей удар гідно", – зазначив він.

Facebook / Тетяна Тлявова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.

3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.

Як з'ясувалося, в хлопчика потрапила випадкова куля. Поряд із його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.

Підозрюваних затримали. Це старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Спочатку їхні дії кваліфікували за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Після смерті хлопчика генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа буде перекваліфікована за статтею "умисне вбивство".

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