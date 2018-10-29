Вбивство дітей у Києві: психолог поставила матері діагноз

36-річна жителька Києва Катерина Бабкіна, яка втопила своїх сина і доньку, страждала від тривожно-депресивного синдрому. При цьому ТДС насправді є не конкретним захворюванням, а цілим комплексом різних психіатричних розладів.

Про це ObozTV розповіла психолог Олена Рихальська. Вона також наголосила, що жінка заздалегідь ретельно планувала це страшне вбивство, тобто воно не було злочином, вчиненим у стані афекту.

"Вона навіть відчувала якусь подобу почуття провини, тому що перед цим вона дітей нагодувала в піцерії, куди вони любили ходити. По суті, вона спланувала це вбивство. Ми можемо говорити про якийсь психіатричний механізм, який був запущений давно", - запевнила Рихальська.

Вона уточнила: не можна намагатися списати злочин на будь-які несподівані життєві обставини. Ця людина вже знаходилася у стані, що вимагає госпіталізації.

"Бо я думаю, що тут не тільки її особистий вибір. Я думаю, що до відчаю вона була доведена якимось психіатричним діагнозом, який не був вчасно виявлений", - підсумувала психолог.

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