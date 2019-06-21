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Вбивство Дарини Лук'яненко: суд ухвалив перше рішення по підозрюваному

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У п'ятницю, 21 червня, Київський районний суд Одеси взяв під арешт підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Як повідомляє УНН, підозрюваного взяли під арешт без права на заставу.

"Підозрюваному у вбивстві (11-річної Дарини Лук'яненко) обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи внесення застави", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Дарина Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла по дорозі додому.

  • Дитину цілодобово шукали півтисячі людей : поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

  • 19 червня було знайдено тіло Дарини. Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями в будинку її сусіда.

  • Підозрюваного – 22-річного Миколи Тарасова – затримали. За інформацією поліції, він зізнався у скоєному.

  • У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім розділ, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному грунті.

  • 21 червня відбувся похорон 11-річної Лук'яненко, тіло якої було знайдено після майже тижня пошуків.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
УкраїнаОдеса
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Халитова Светлана
Халитова Светлана
Моя 6лагодapнoсть тeм, кто показал мне чудо-cайт MEMEVICIO.COM/60fhsbx Простo пpoйдя прoстoй oпрoc получилa пoчти полyгoдовую зарплaту)) Пoльзyйтeсь, пока еcть возмoжноcть=)
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