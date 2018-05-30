Замах проти Бабченка: Жириновський натякнув на наступну жертву Кремля в Україні

Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський натякнув, що слідом за журналістом Аркадієм Бабченком, якого намагалися вбити в Києві 29 травня, можуть ліквідувати ще одного політичного біженця, екс-депутата нелегітимної Державної Думи Іллю Пономарьова.

Крім того, він цинічно назвав замах проти Бабченка лише спробою очорнити репутацію Російської Федерації. Своєю думкою Жириновський поділився на особистому Telegram-каналі.

Скандально відомий політик поставив інсценування вбивства журналіста в один ряд зі смертями екс-дептутата Держдуми Дениса Вороненкова, російського опозиціонера Бориса Нємцова, жураліста Павла Шеремета, а також зі спробою отруїти шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля. Однак, додав він, ніхто з перерахованих персоналій не був цінним або небезпечним для Росії.

"Вони були зручною мішенню, щоб спробувати підставити нашу країну, піднести їх загибель як підступи Москви. Але, звичайно, впадає в очі, що найбільше подібних вбивств відбувається в Україні. І це свідчення того, що в цій країні править не демократія, а традиційна для цих земель махнівщина. І на місці інших російських політичних біженців, наприклад, Іллі Пономарьова, я б задумався, чи безпечно їм залишатися в Києві", - загрозливо підсумував Жириновський, вельми непереконливо намагаючись звалити провину за те, що сталося, на українську сторону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що перед замахом на вбивство Бабченка до Києва приїжджав кілер ФСБ, відомий як "Валідол", або Валід Лурахманов (Олександр Смірнов).