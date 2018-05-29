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Вбивство Бабченка: МВС склало фоторобот підозрюваного

3.4тЧитати новину російською

Поліція склала фоторобот ймовірного вбивці російського журналіста Аркадія Бабченка.

Фоторобот оприлюднив у своєму Facebook заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін.

"На теперешній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події", - повідомив він.

За даними Аброськіна, повідомлення про вбивство Бабченка надійшли в поліцію о 20:15.

В даний час на місці події працюють слідчі і оперативники апарату Нацполіціі і ГУ НПУ в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоВ'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаКиїв
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