Вбивство 5-річної дитини поліцейськими: у справі трапився новий поворот

Двох правоохоронців, підозрюваних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Громадське".

Він зазначив, що це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було застосувати в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування й ухвалення рішення суду.

Підозрювані та вбита дитина Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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