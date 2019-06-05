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/Розслідування

Вбивство 5-річної дитини поліцейськими: у справі трапився новий поворот

3.4тЧитати матеріал російською

Двох правоохоронців, підозрюваних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Громадське".

Він зазначив, що це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було застосувати в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування й ухвалення рішення суду.

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Підозрювані та вбита дитина

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Особа
Ярослав Тракало
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
поліцейські вбили дитинуНаціональна поліція України
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леня зе
леня зе
ни хуа себе.Убийство 5-летнего ребенка полицейскими: в деле произошел новый поворот-их уволили с работы и лишили медицинской страховки,а еще премиальных и пончиков-онижекопы.обоз вы в какой орбите находитесь.
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