Вбивство 5-річної дитини поліцейськими: у справі трапився новий поворот

Двох правоохоронців, підозрюваних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.
Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Громадське".
Він зазначив, що це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було застосувати в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування й ухвалення рішення суду.
Підозрювані та вбита дитина
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 травня у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову.
Дитину під Києвом підстрелили п'яні поліцейські. Їх затримали.
П'ятирічний Кирило, якого поранили в голову п'яні копи, помер у лікарні, не приходячи до тями.
Рідні хлопчика дізналися про те, що в його голову влучила куля, тільки через п'ять годин після події.
У Києві відбулася акція протесту – активісти вимагали покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
Соцмережі бурхливо відреагували на загибель 5-річного Кирила. Відповіли на це й у вищому керівництві країни.
Через убивство хлопчика глава Нацполіції Київщини попросив його звільнити і відправити в ООС.
Стали відомі подробиці про поліцейських, які підстрелили дитину в Переяславі-Хмельницькому.
У місті Переяслав-Хмельницький, де смертельно поранили 5-річну дитину, немає патрульної поліції в тому вигляді, в якому її запускали в 2015 році.
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