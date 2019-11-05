Вбивав не один? Спливли подробиці трагедії зі школяркою під Одесою

У Лиманському районі Одеської області 5 листопада попрощалися з 14-річною Дариною Дробот. В її вбивстві поліція підозрює 15-річного підлітка. Між тим родичі загиблої вважають, що злочинець діяв не один.

Старший брат Дар'ї каже, що підозрюваний у вбивстві був значно нижчим на зріст, повідомляє УСІ.

"Він у порівнянні з нею хлюпик, він нижче її і не зміг би сам зробити те, що з нею зробили. Поки у слідства лише один підозрюваний, але ми чекаємо, що він розколеться і здасть кось ще. Якщо ні, ми будемо шукати правду самі", - зазначив він.

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Друзі загиблої кажуть, що із затриманим за вбивство підлітком Дарина давно і тісно спілкувалася. Вони вчилися в одній школі, росли в сусідніх дворах.

Також дрзі розповідають, що затриманий підозрюваний, на відміну від дівчини, був з неблагополучної сім'ї і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розбій. А причину трагедії, що трапилася однокласники загиблої бачать в наркотиках. За їх словами, останнім часом хлопець вживав все, що тільки було можна дістати – від так званих солей до героїну та амфетаміну.

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Раніше в поліції повідомили, що підозрюваний забрав закривавлений телефон вбитої дівчинки і приніс його до знайомих. Хлопець пояснив їм, що побився з незнайомцем. Телефон здали в ломбард, а на отримані гроші зловмисник придбав наркотики.

Як розповів на брифінгу начальник регіональної поліції Олег Бех, підозрюваний при затриманні був в стані сильного наркотичного сп'яніння, через що кілька годин правоохоронці не могли провести його допит.

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Похорон 14-річної Дарини Дробот УСІ

Підозрюваний у вбивстві

14-річна Дарина Дробот ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім поряд із дівчиною, розшукали.

Дробот була знайдена роздягненою. Підозрюваний 15-річний підліток хотів вступити з дівчиною в статеві стосунки, але отримав відмову, через що почав бити неповнолітню.

Поліція показала підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчини.

Прокуратура направила до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

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