Головна Новини
5 листопада • оновлено в 20:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбивав не один? Спливли подробиці трагедії зі школяркою під Одесою

2.7т Читати матеріал російською

У Лиманському районі Одеської області 5 листопада попрощалися з 14-річною Дариною Дробот. В її вбивстві поліція підозрює 15-річного підлітка. Між тим родичі загиблої вважають, що злочинець діяв не один.

Старший брат Дар'ї каже, що підозрюваний у вбивстві був значно нижчим на зріст, повідомляє УСІ.

"Він у порівнянні з нею хлюпик, він нижче її і не зміг би сам зробити те, що з нею зробили. Поки у слідства лише один підозрюваний, але ми чекаємо, що він розколеться і здасть кось ще. Якщо ні, ми будемо шукати правду самі", - зазначив він.

Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Друзі загиблої кажуть, що із затриманим за вбивство підлітком Дарина давно і тісно спілкувалася. Вони вчилися в одній школі, росли в сусідніх дворах.

Новини
"Бої без правил": в супермаркеті Києва спалахнув скандал через охорону

Також дрзі розповідають, що затриманий підозрюваний, на відміну від дівчини, був з неблагополучної сім'ї і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розбій. А причину трагедії, що трапилася однокласники загиблої бачать в наркотиках. За їх словами, останнім часом хлопець вживав все, що тільки було можна дістати – від так званих солей до героїну та амфетаміну.

Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Новини
Намагався зґвалтувати, зламав ребра і задушив: страшні деталі вбивства 14-річної одеситки
Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Раніше в поліції повідомили, що підозрюваний забрав закривавлений телефон вбитої дівчинки і приніс його до знайомих. Хлопець пояснив їм, що побився з незнайомцем. Телефон здали в ломбард, а на отримані гроші зловмисник придбав наркотики.

Як розповів на брифінгу начальник регіональної поліції Олег Бех, підозрюваний при затриманні був в стані сильного наркотичного сп'яніння, через що кілька годин правоохоронці не могли провести його допит.

Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Похорон 14-річної Дарини Дробот

Похорон 14-річної Дарини Дробот

УСІ

Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві

14-річна Дарина Дробот

14-річна Дарина Дробот

ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки