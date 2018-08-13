Вбивали українців за 400 євро: стало відомо, як в Італії вербували терористів "Л/ДНР"

Найманці, яких вербували в Італії для війни на Донбасі, отримували за участь у бойових діях по 300-400 євро щомісяця.

Журналіст і керівник видання OttoPagine у місті Авелліно Лучано Трапанезе розповів, що для бойовиків основним стимулом є ідеологічне переконання, адже на сході України платять небагато. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними видання, розшуком в Італії займалися під прикриттям гуманітарних операцій. Серед підозрюваних опинився італійський активіст і засновник організації "Координація солідарності з Донбасом" Ораціо Ньєрре, який симпатизує Росії.

Відповідне угруповання створили в 2014 році. Ньєрре разом зі своїм соратником Лукою Пінтауді приїжджав до Донецька і зустрічався з тодішнім ватажком "ДНР" Павлом Губарєвим і Денисом Пушиліним.

Обидва італійці зараз знаходяться під слідством, але не затримані на відміну від трьох інших підозрюваних. Карабінери оприлюднили відео, на якому є один із затриманих - Володимир Вербицький (Вербічі), який на Донбасі взяв собі позивний "Парма". Він пішов воювати на стороні "ДНР" у травні 2015 року в рядах угруповання "Русич".

На одному з відео терористів видно, як його навчають коригувати вогонь артилерії. "Парма" розповів, що йому 21 рік і він вважає себе "росіянином", незважаючи на народження в Італії.

Другим затриманим під час операції виявився ветеран Чечні і власник спортзалу в Мілані Олсі Крутаніте. Посередником між бажаючими потрапити в Україну виступав третій затриманий - Антоніо Катальдо, який воював у Лівії, був у полоні бойовиків Каддафі.

Також в Італії видали ордери на арешт Андреа Пальмері, Габріеля Каругате і Массімільяно Каваллері ("Спартак"). Останній брав участь у зйомках телевізійних сюжетів на Донбасі, фотографувався з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком, і навіть отримав "паспорт" на окупованій території України.

Відзначається, що Пальмері є ультрасом з італійської Тоскани. У лютому 2014 року його засудили за побиття, але з-під домашнього арешту він утік до "ЛНР".

Третій оголошений у розшук найманець Габріель Каругате є сином одного з колишніх менеджерів правлячої італійської партії "Ліга", лідер якої підтримує анексію Криму.

Крім того, в матеріалах карабінерів згадується дочка глави російського центру "Росспівробітництво" в Італії Ірина Осипова, яка першою взяла інтерв'ю у Андреа Пальмері в 2014 році. Вона співпрацювала з крайніми правими італійськими політиками, зокрема в рамках асоціації "Ломбардія-Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках розслідування були заарештовані шестеро людей з угрупування в Італії, серед яких три іноземці. Ще у сімох було проведено обшуки.