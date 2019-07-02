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Вбивали українців на Донбасі: на параді в Мінську пройдуть військові злочинці з Росії

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У параді в Мінську (Білорусь), який пройде 3 липня 2019 року на честь Дня Республіки, братиме участь підрозділ ЗС РФ, який вбивав українців на Донбасі.

Йдеться про 275-й самохідно-артилерійський полк 4-ї танкової Кантемирівської дивізії. Про це повідомляє міжнародне волонтерство співтовариство Informnapalm.

Відзначається, що військовослужбовці цього підрозділу з м. Наро-Фомінськ Московської області прибули до Білорусі ще 20 червня 2019 року.

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Репетиція 275-го САП на площі Мінської військової комендатури

Репетиція 275-го САП на площі Мінської військової комендатури

mil.by

Так, стало відомо, що 275-й САП є одним з артилерійських підрозділів Західного військового округу ЗС РФ, що входили до складу російського угруповання сил вторгнення. У 2014 році він засвітився на Донбасі.

Примітно, що згідно з даними Центру "Миротворець", 29 серпня 2014 року було знищено не менше 7 російських кадрових військових із угруповання сил вторгнення. Саме в цей день українські військові почали організований вихід із котла оточення російськими військами навколо Іловайська.

Вбивали українців на Донбасі: на параді в Мінську пройдуть військові злочинці з Росії

mil.by

Крім того, знайшлися підтвердження і участі полку в обстрілі Маріуполя 24 січня 2015 року. У цей день російські підрозділи здійснили обстріл маріупольського мікрорайону "Східний" із ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град". В результаті терористичного акту загинули 29 громадян України, 92 були поранені.

За даними СБУ, координував дії в Маріуполі підполковник ЗС РФ Власов Максим Володимирович, позивний "Югра", 15.02.1980 р.н.. Дослідники спільноти Bellingcat встановили, що в момент скоєння військового злочину Власов був командиром згаданого артилерійського підрозділу 275-го самохідно-артилерійського полку.

Максим Власов

Максим Власов

Informnapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Білорусь
Тег
Донбас
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