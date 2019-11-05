"Вбивали під крики людей": колишні в'язні "ЛНР" розповіли про тортури в "підвалах смерті"

Колишні в'язні терористів "ЛНР" розповіли про тортури в "підвалах смерті", якими керував колишній співробітник СБУ Аркадій Корнієвський.

Як повідомляє "Радіо Свобода", зрадник України в "республіці" виступав в ролі старшого слідчого "комендатури".

"Я пройшов катівні "луганської народної республіки", там і "познайомився" з Корнієвським 1 серпня 2014 року. Саме ця людина, виступаючи в ролі старшого слідчого "комендатури ЛНР" вирішувала долю всіх, що потрапляють в цей підвал", – поділився колишній полонений Олександр Ретивов.

Чоловік розповів, що Корнієвський провів короткий допит і після відправив його в камеру, де в'язня били три дні.

"Потім мене перевели в загальну камеру, де я перебував до 2 вересня 2014 року. Корнієвський, до якого мене вивели по закінченню місяця, розпорядився мене не відпускати. Але так як Луганська обласна лікарня відмовилася мене приймати на лікування, то конвоїри мене люди вирішили звернутися вище, до начальника комендатури, який прийняв рішення мене відпустити", – зазначив потерпілий.

Вікторія Кононова потрапила в полон, коли везла допомогу українським військовим в серпні 2014 року.

"Ми пробули в полоні 98 днів. З них більше 60 – саме при Корнієвському. Нас особисто вже не чіпали, тільки водили на опитування. Все, що відбувалося "на підвалі", відбувалося за наказом Корнієвського. Долі всіх людей, які були затримані і знаходилися в підвалі, вирішував особисто Корніевський. Умови утримання були абсолютно непридатними. Нас тримали в колишньому архіві, кого-то тримали в бойлерній. Для "укропів" були окремі камери – практично щоночі там когось били ... щоночі ми чули крики людей , яких катували. Ті, кого там убили, вже не змлогли дати свідчень", – згадувала вона.

Аркадій Корнієвський миротворець

На даний момент в суді розглядають справу щодо злочинів Корнієвського, однак станом на листопад судове провадження зупинено.

"Те, що відбувається в судах і прокуратурі з нашого боку – це саботаж. Коли мені стало відомо, що справа розглядається в Сватівському суді, я звернувся до суду і до військової прокуратури з заявою про свідчення в судовій справі. Відповідь мені прийшла тільки через два місяці. Написали, що незабаром я буду викликаний на допит, як свідок. Але пройшло вже півтора року і мене не викликали", – розповів колишній в'язень "ЛНР" Дмитро Тинда.

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