Вбив кохану: справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала новий поворот

У Запоріжжі Віталію Чайковському, який підпалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову, після смерті дівчини перекваліфікували справу.

Так, тепер йому інкримінують не замах, а умисне вбивство з особливою жорстокістю, повідомляє "ТСН". Уточнюється, що палієві загрожує довічне ув'язнення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На даний момент він знаходиться у СІЗО. Чайковський не оскаржував свій запобіжний захід.

Анастасія Ковальова і Віталій Чайковський Instagram Анастасії Ковальової

Як повідомляв OBOZREVATEL :

28-річний Віталій Чайковський родом із Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

Віталію вже обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – ні один тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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