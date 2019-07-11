Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбив кохану: справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала новий поворот

14т Читати матеріал російською

У Запоріжжі Віталію Чайковському, який підпалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову, після смерті дівчини перекваліфікували справу.

Так, тепер йому інкримінують не замах, а умисне вбивство з особливою жорстокістю, повідомляє "ТСН". Уточнюється, що палієві загрожує довічне ув'язнення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На даний момент він знаходиться у СІЗО. Чайковський не оскаржував свій запобіжний захід.

Новини
Розчленував і зберігав у холодильнику: з'явилися деталі страшного вбивства у Запоріжжі

Анастасія Ковальова і Віталій Чайковський

Анастасія Ковальова і Віталій Чайковський

Instagram Анастасії Ковальової

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 28-річний Віталій Чайковський родом із Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

  • Віталію вже обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

  • Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – ні один тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
1
Смішно
3
Цікаво
22
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Такому треба пожиттєве давати.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Він схожий чимось на Зеленського. Там де рожу корчить. Такому треба пожиттєве давати.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel