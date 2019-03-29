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Вбив і зґвалтував десятки українок: у Москві судять моторошного серійного маніяка

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У Москві проходить суд над серійним маніяком Бахтієром Матякубовим, який убивав і ґвалтував жінок у Києві.

Як пишуть "Факти", у 2016 році він отримав довічне ув'язнення в Україні, проте рік потому маніяка екстрадували в Росію.

Після оголошення вироку російським судом Матякубова, найімовірніше, екстрадують на батьківщину — в Узбекистан, де почнеться розгляд кримінальної справи про вбивства, скоєні в цій країні.

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Під час розглядів було доведено, що маніяк убив і після цього зґвалтував 11 жінок всього за чотири місяці. При цьому передбачається, що жертв насправді було більше — йшлося про чотири десятки вбитих в Україні, Росії та Узбекистані.

Вирахували злочинця за допомогою мобільного телефону, який він забрав у 47-річної жінки, вбитої посеред дня 3 березня 2015 року в одному з парків Києва, поки та вигулювала собаку.

Бахтієр Матякубов

Бахтієр Матякубов

fakty.ua

"Побачив жінку із собакою, що прогулювалася в ліску, метрів двісті йшов за нею. Потім наздогнав, коли залишився крок-два — витягнув ніж (він був у чохлі, закріпленому в рукаві). "Чи не кусається ваша собака?" — запитав. Вона обернулася до мене: "Ні". І я вдарив її. Спочатку — в груди, до серця, другим ударом — трохи нижче, і розрізав вниз. Трохи порізав собі руку. Вона впала горілиць, відтягнув її від стежки. Коли знімав сережки — бачу, мужик іде. Зняв одну сережку, повернув її голову — другої немає. Потім зняв кільце. Чув, як люди розмовляли неподалік", — говорив під час показань Матякубов.

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Слідчий експеримент

Слідчий експеримент

fakty.ua

Як зазначив начальник відділу прокуратури Києва Дмитро Ткачук, серійний убивця зробив помилку, почавши користуватися телефоном жертви, а не викинувши його.

Свою другу жертву в Києві маніяк убив буквально через день після попереднього злочину — 6 березня 2015 року.

При цьому він практично завжди вибирав більш зрілих жінок, здійснюючи вбивства при світлі дня. Так, на одну з жертв він напав у квітковому кіоску в районі метро "Політехнічний інститут", поки там не було покупців.

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Бахтієр Матякубов

Бахтієр Матякубов

Скрін відео

Матякубов увійшов всередину і почав наносити удари ножем 52-річній продавщиці, та стала просити про помилування. Несподівано він вирішив не добивати її, забрав сумочку, зняв із продавчині золоті прикраси і спокійно вийшов на вулицю.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент нападу, і у правоохоронців з'явився фоторобот маніяка.

Ще одна жерт Матякубова — Наталя Єлькіна — була вбита 4 квітня. Маніякові не сподобався її колір волосся.

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"Вона блондинка з блакитними очима, на таких клеймо ніде ставити. Я з нею навіть говорити не став. Там багато крові було, не пам'ятаю, скільки разів її вдарив", — говорив злочинець при дачі показань.

Наталя Єлькіна

Наталя Єлькіна

fakty.ua

53-річна продавець Ірина Чеканова подивилася на Матякубова "якось не так", за що її маніяк убив 5 квітня.

"Я тільки пам'ятаю, що запитав, чи є у них білі халати. Вона відповіла, що ні, і якось не по-доброму на мене подивилася. Я за це вдарив її разів сім ножем. Нічого не взяв і поїхав", — розповідав підсудний.

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Через кілька днів, 9 квітня, Матякубов убив 26-річну продавщицю секс-шопу Юлію Лебежину "щоб зробити собі подарунок на день народження".

Зі свідчень Матякубова: "Я в таких місцях раніше не бував. Нормальна дівчина там не стане працювати. Я вирішив покарати цю аморальну мадам. Потім довго шкодував, вона мені навіть уві сні снилася. Красива була дівка".

Юлія Лебежина

Юлія Лебежина

Відомо, що маніяка затримали в Києві, коли він сидів у кафе і пив пиво. На своє затримання він відреагував спокійно. "Якби мене не зловили, я продовжив би вбивати. Убив би точно більше, ніж ваш Онопрієнко", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із аптек Харкова в січні 2019-го відвідувач зґвалтував і пограбував дівчину-провізора. Правоохоронці за дві години після інциденту встановили особу підозрюваного.

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Тема
Кримінал
Місце
РосіяМосква
Теги
Українавбивствозґвалтуванняфотографии
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