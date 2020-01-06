Вбито терориста "Заура", який жорстоко знущався над українкою в Донецьку

На Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".
Про це в Facebook повідомила українка Ірина Довгань, яку в 2014 році, загорнуту в державний прапор України катували в центрі окупованого Донецька.
"Не можу не поділиться радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчік – земля тобі бетоном. PS Мною некоректно написаний радісний пост. На той світ вирушили вже два моїх мучителя з батальйону Схід", – написала вона.
Довгань відзначила, що раніше був ліквідований терорист Олег Мамієв ("Мамай").
"Не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ більше року тому. Ряди поріділи", – додала вона.
Ірина Довгань в "ДНР"
Над Довгань знущалися, прив'язавши до стовпа
Терористи "ДНР"
Терорист "Заур"
Раніше Ірина Довгань дала інтерв'ю для OBOZREVATEL, де розповіла про окупацію Донбасу, і що чекає в майбутньому регіон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Довгань виступила перед представниками ООН. Також українка вважає, що закон "Про особливий статус Донецької та Луганської областей" і закон про амністію сепаратистів, що випливає з нього, порушують права потерпілих.
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