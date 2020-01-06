Вбито терориста "Заура", який жорстоко знущався над українкою в Донецьку

На Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

Про це в Facebook повідомила українка Ірина Довгань, яку в 2014 році, загорнуту в державний прапор України катували в центрі окупованого Донецька.

"Не можу не поділиться радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчік – земля тобі бетоном. PS Мною некоректно написаний радісний пост. На той світ вирушили вже два моїх мучителя з батальйону Схід", – написала вона.

Довгань відзначила, що раніше був ліквідований терорист Олег Мамієв ("Мамай").

"Не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ більше року тому. Ряди поріділи", – додала вона.

Ірина Довгань в "ДНР"

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Терористи "ДНР"

Терорист "Заур"

Раніше Ірина Довгань дала інтерв'ю для OBOZREVATEL, де розповіла про окупацію Донбасу, і що чекає в майбутньому регіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Довгань виступила перед представниками ООН. Також українка вважає, що закон "Про особливий статус Донецької та Луганської областей" і закон про амністію сепаратистів, що випливає з нього, порушують права потерпілих.

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