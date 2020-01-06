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6 січня • оновлено в 08:42
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/ Розслідування

Вбито терориста "Заура", який жорстоко знущався над українкою в Донецьку

1.5т
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На Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

Про це в Facebook повідомила українка Ірина Довгань, яку в 2014 році, загорнуту в державний прапор України катували в центрі окупованого Донецька.

"Не можу не поділиться радістю. Друга тварюка теж здохла. Заурчік – земля тобі бетоном. PS Мною некоректно написаний радісний пост. На той світ вирушили вже два моїх мучителя з батальйону Схід", – написала вона.

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Довгань відзначила, що раніше був ліквідований терорист Олег Мамієв ("Мамай").

"Не можна не відзначити Мамая, з яким життя не звело (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ЗСУ більше року тому. Ряди поріділи", – додала вона.

Ірина Довгань в "ДНР"

Ірина Довгань в "ДНР"

Над Довгань знущалися, прив'язавши до стовпа

Над Довгань знущалися, прив'язавши до стовпа

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

Терорист "Заур"

Терорист "Заур"

Раніше Ірина Довгань дала інтерв'ю для OBOZREVATEL, де розповіла про окупацію Донбасу, і що чекає в майбутньому регіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Довгань виступила перед представниками ООН. Також українка вважає, що закон "Про особливий статус Донецької та Луганської областей" і закон про амністію сепаратистів, що випливає з нього, порушують права потерпілих.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Улыбнуло !
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Chmyriov Valeri
Chmyriov Valeri
Заура треба загорнути у свинячу шкуру і таким поховати. Що робить ся мусульманська навлоч в УкраїніЙ
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