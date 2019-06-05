"Хтось допомагає замести сліди": як поліцейські намагаються уникнути покарання за вбивство дитини

Двоє поліцейських, які влаштували п'яну стрілянину по банках в Переяслав-Хмельницькому і вбили 5-річного Кирила Тлявова, не дають свідчень, відмовилися пройти тести на алкоголь і не дозволили провести експертизу на наявність пороху на руках.

Також хтось із близьких, ймовірно, допомагає їм уникнути покарання і ховає зброю. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Поліцейського сусіди не пам'ятають

У вівторок, 4 червня, Голосіївський суд столиці заарештував двох копів – 31-річного Івана Приходька та 42-річного Володимира Петровца на два місяці. Під час засідання обидва ховали обличчя і запевняли, що ні в чому не винні.

Особливо старався Іван Приходько, адже слідство підозрює, що саме він зробив смертельний постріл. На суді він сидів спиною до журналістів. В органах міліції, а тепер поліції Приходько майже десять років. Служив в армії, працював слюсарем, потім пішов працювати в ДАІ, трудився в Голосіївському управлінні Києва.

Іван Приходько Facebook Івана Приходька

У 2015 році став командиром відділення взводу 5-ї роти київської поліції. У 2016 році він був звільнений з органів за невідповідність, але відновився через суд. З 2018 року працює патрульним в Київській області.

У соцмережах на своїх сторінках Приходько плутає сліди, весь час пише різні роки народження. Правда, в 2008 році він пішов служити в армію, про що і повідомив в мережі. Судячи з його записами, захоплюється він мототехнікою, байкерами і швидкою їздою.

Приходько 8 років тому ВК Івана Приходька

У соцмережах є і сторінка його дочки Софії (крім неї, у копа є син Гордій) і його мами Алли Приходько.

Його дружина, Марина, судячи з декларації чоловіка, працює в ломбарді. І володіє великою нерухомістю майже в 6 тис. кв. м. У сім'ї є і старий Mersedes.

Сам Приходько раніше жив в Києві. В область він переїхав не так давно. Правда, за місцем його проживання в Переяслав-Хмельницькому на вул. Балаяна (адресу повідомила суддя) цього поліцейського не пам'ятають.

"Може, він тут житло знімав? У нас тут зараз багато всяких приїжджих, переселенців", – здивувалася в бесіді з нами літня сусідка.

Повідомив про службу в армії ВК Івана Приходька

Служив в "Кобрі" і володіє ділянками

Другий підозрюваний коп – 42-річний Володимир Петровець. В органах служить теж давно, працював в ДАІ, служив навіть в розформованій "Кобрі". Його також звільняли, але потім він знову опинився в поліції. Його призначили командиром відділення роти особливого призначення №1 в Києві. З 2018 року працює у водній поліції.

Володимир Петровець на суді Страна

Судячи з його декларації, він з Іваном Приходько може бути родичем. Оскільки його дружина Ольга раніше носила прізвище Приходько. І працювала вона в місцевому міськвиконкомі в фінансовому відділі, зараз звільнилася. На дружину оформлено три земельні ділянки та квартира. У самого Петровця теж є ділянка в 20 тис. кв. м. Також у обох подружжя числиться недобудований будинок.

У Петровця троє дітей. Старший син Станіслав, в той фатальний вечір, 31 травня, за словами свідків, також знаходився з батьком і стріляв з рушниці.

Стріляли четверо разом з підлітком

За словами адвоката потерпілих Олександра Щербини, всього на стрільбищі були присутні чотири особи.

"Це двоє поліцейських, їх родич, а також неповнолітній син одного з учасників", – розповів OBOZREVATEL адвокат.

Місце, де стріляли копи з друзями

За словами бабусі загиблого хлопчика Олександри Тлявової, серед тих, хто стріляв був саме Стас, син поліцейського Петровця. На суді прозвучало, що там же був і їхній знайомий на прізвище Кривошея.

Слідство поки що не встановило точно, хто ж саме зробив той фатальний постріл. Тому це міг бути хто завгодно.

Самі підозрювані копи зберігають мовчання, користуючись статтею 63 Конституції.

"Вони відмовилися від тесту на алкоголь. Також вони відмовилися провести експертизу на наявність пороху на руках. Один з них, Петровець, стверджує, що не стріляв. У такому випадку він повинен бути зацікавлений в такій експертизі, щоб підтвердити цей факт. Але він відмовився", – каже адвокат Щербина.

Останнє фото Кирила Facebook Тетяни Тлявової

Також зникла і зброя, з якої вбили хлопчика. "Є свідки, які кажуть, що була рушниця, і з неї стріляли. Причому стріляли всі. Його взяли в будинку, де поліцейські вживали спиртні напої. Вона стояла на ганку. Але під час обшуку її не знайшли. У мене таке враження, що хтось ззовні допомагає замести сліди злочину. Тому ми збираємося внести в ЄРДР дані про те, що хтось приховує докази, за це загрожує кримінальна відповідальність", – каже адвокат.

Кирило з братом і батьками Facebook Тетяни Тлявової

У вівторок, 4 червня слідчі ДБР з Києва знову виїхали в Переяслав-Хмельницький для проведення балістичної експертизи, разом з фахівцем. А в цей час в Києві судмедексерти робили розтин тіла загиблого Кирила і діставали кулю, яка розтрощила його череп і застрягла у голові.

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