У п'ятницю, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор.
Знімком, опублікованими у забороненій в Україні російській соціальній мережі, поділився блогер Денис Казанський в Twitter.
"Ось це зараз висить на перетині Артема і Богдана", – підписано фото.
"Невідомі патріоти привітали Донецьк з Днем Конституції. Український прапор вивісили на покинутій будівлі готелю в центрі. Стан готелю теж непогано характеризує стан справ в ОРДЛО. Раніше хоч банером закривали, тепер висять якісь пекельні лахміття, як на Гаїті", – написав Казанський .
У мережі коментують знімок, відзначаючи, що "вату бомбить" при вигляді прапора України.
Невідомі патріоти привітали Донецьк з Днем Конституції. Український прапор вивісили на покинутій будівлі готелю в центрі. Стан готелю теж непогано характеризує стан справ в ОРДЛО. Раніше хоч банером закривали, тепер висять якісь пекельні лахміття, як на Гаїті pic.twitter.com/FmBZGjBitJ- Денис Казанський (@den_kazansky) 28 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з Росії зганьбилася з прапором Росії.
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