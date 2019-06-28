У п'ятницю, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор.

Знімком, опублікованими у забороненій в Україні російській соціальній мережі, поділився блогер Денис Казанський в Twitter.

"Ось це зараз висить на перетині Артема і Богдана", – підписано фото.

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"Невідомі патріоти привітали Донецьк з Днем Конституції. Український прапор вивісили на покинутій будівлі готелю в центрі. Стан готелю теж непогано характеризує стан справ в ОРДЛО. Раніше хоч банером закривали, тепер висять якісь пекельні лахміття, як на Гаїті", – написав Казанський .

У мережі коментують знімок, відзначаючи, що "вату бомбить" при вигляді прапора України.

Невідомі патріоти привітали Донецьк з Днем Конституції. Український прапор вивісили на покинутій будівлі готелю в центрі. Стан готелю теж непогано характеризує стан справ в ОРДЛО. Раніше хоч банером закривали, тепер висять якісь пекельні лахміття, як на Гаїті pic.twitter.com/FmBZGjBitJ - Денис Казанський (@den_kazansky) 28 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з Росії зганьбилася з прапором Росії.

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