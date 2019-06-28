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"Вату бомбить!" У Донецьку під носом у окупантів підняли прапор України

2.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор.

Знімком, опублікованими у забороненій в Україні російській соціальній мережі, поділився блогер Денис Казанський в Twitter.

"Ось це зараз висить на перетині Артема і Богдана", – підписано фото.

"Вату бомбить!" У Донецьку під носом у окупантів підняли прапор України
Новини
У мережі розгорівся скандал через фото українських дітей біля прапора Росії

"Невідомі патріоти привітали Донецьк з Днем Конституції. Український прапор вивісили на покинутій будівлі готелю в центрі. Стан готелю теж непогано характеризує стан справ в ОРДЛО. Раніше хоч банером закривали, тепер висять якісь пекельні лахміття, як на Гаїті", – написав Казанський .

У мережі коментують знімок, відзначаючи, що "вату бомбить" при вигляді прапора України.

"Вату бомбить!" У Донецьку під носом у окупантів підняли прапор України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з Росії зганьбилася з прапором Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини Донбасу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...милый...тряпка еще висит?????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Удивительная трусость партиотов....А взять и походить по центральным улицам Донецка с флагом и петь громко громко гимн Окраины....слабо???Ваш удел бзднуть за столом и возгордиться собой))) Ночью ...озираясь...трясущимися руками мелком написать в подворотне...Путин....х....ло...и сфоткать и возгордиться подвигом...потом быстро затереть...вдруг ...кто то узырил...животные
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Мир Миру
Мир Миру
І що символізує прапор на зруйнованій будівлі? Нема чому радіти.
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