Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото

У мережі викликало ажіотаж нове фото ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна, на якому він вручає жінці квіти з нагоди 8 березня.

Знімок опублікував у Twitter користувач Necro Mancer. У соцмережах помітили дивні зміни в зовнішності Пушиліна. Ватажок терористів виглядає неприродно товстим.

"Жахи нашого містечка", – написав автор публікації.

Користувачі соцмереж бурхливо обговорюють фото:

"А чого Пушиліна так рознесло?) Він у броніку?"

"Протимінні труси".

"Смажений кабанчик".

"Карлсон з ОРДЛО".

"Кар'єра пішла вгору – з піраміди з трьох букв МММ у "главу республіки". Таке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли архівне фото нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який до війни був активним учасником фінансової піраміди МММ.

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