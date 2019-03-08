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Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото

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У мережі викликало ажіотаж нове фото ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна, на якому він вручає жінці квіти з нагоди 8 березня.

Знімок опублікував у Twitter користувач Necro Mancer. У соцмережах помітили дивні зміни в зовнішності Пушиліна. Ватажок терористів виглядає неприродно товстим.

"Жахи нашого містечка", – написав автор публікації.

Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
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Користувачі соцмереж бурхливо обговорюють фото:

"А чого Пушиліна так рознесло?) Він у броніку?"

"Протимінні труси".

"Смажений кабанчик".

"Карлсон з ОРДЛО".

"Кар'єра пішла вгору – з піраміди з трьох букв МММ у "главу республіки". Таке".

Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото
Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли архівне фото нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який до війни був активним учасником фінансової піраміди МММ.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на Донбасі8 березня
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР8 Березня
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
не зря приезжали кадыровские муртады. вон какую сраку наебли дырявому
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И только главарь украины не меняется, тот же опухший вид, тот же мятый костюм и рваные носки)))))
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