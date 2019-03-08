Ватажок "ДНР" здивував дивною зміною в зовнішності до 8 березня: з'явилося фото

У мережі викликало ажіотаж нове фото ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна, на якому він вручає жінці квіти з нагоди 8 березня.
Знімок опублікував у Twitter користувач Necro Mancer. У соцмережах помітили дивні зміни в зовнішності Пушиліна. Ватажок терористів виглядає неприродно товстим.
"Жахи нашого містечка", – написав автор публікації.
Користувачі соцмереж бурхливо обговорюють фото:
"А чого Пушиліна так рознесло?) Він у броніку?"
"Протимінні труси".
"Смажений кабанчик".
"Карлсон з ОРДЛО".
"Кар'єра пішла вгору – з піраміди з трьох букв МММ у "главу республіки". Таке".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли архівне фото нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який до війни був активним учасником фінансової піраміди МММ.
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