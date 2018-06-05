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"Горить Рудий ліс": з'явилися лякаючы фото пожежі в Чорнобилі

2.7тЧитати новину російською

Користувачі соцмережі опублікували фотографії пожежі в 30-кілометровій в зоні відчуження .

На знімках видно клуби рудого диму, які піднімаються вгору на десятки метрів. Також видно, що димом охоплена частина території Чорнобильської атомної електростанції.

Відповідні фото опублікувала в Facebook Наталка Левіна. "Прямо зараз. Я в Чорнобилі, горить Рудий ліс", написала вона.

Facebook Наталки Льовіной

Також вона додала, що виходити з автобуса і вимірювати рівень радіації не стала "Валимо звідси", - додала вона.

Facebook Наталки Льовіной

Facebook Наталки Льовіной

Відео онлайн камери

Facebook Наталки Льовіной

Facebook Наталки Льовіной

ДСНС України

Раніше повідомлялося що недалеко від Рудого лісу горить трава на площі близько 10 га .

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Тема
Чорнобильська зона
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
пожежаЧАЕС
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