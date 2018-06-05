"Горить Рудий ліс": з'явилися лякаючы фото пожежі в Чорнобилі

Користувачі соцмережі опублікували фотографії пожежі в 30-кілометровій в зоні відчуження .
На знімках видно клуби рудого диму, які піднімаються вгору на десятки метрів. Також видно, що димом охоплена частина території Чорнобильської атомної електростанції.
Відповідні фото опублікувала в Facebook Наталка Левіна. "Прямо зараз. Я в Чорнобилі, горить Рудий ліс", написала вона.
Facebook Наталки Льовіной
Також вона додала, що виходити з автобуса і вимірювати рівень радіації не стала "Валимо звідси", - додала вона.
Facebook Наталки Льовіной
Facebook Наталки Льовіной
Відео онлайн камери
Facebook Наталки Льовіной
Facebook Наталки Льовіной
ДСНС України
Раніше повідомлялося що недалеко від Рудого лісу горить трава на площі близько 10 га .
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