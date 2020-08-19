ВАКС закрив одне з кримінальних проваджень щодо Омеляна

Вищий антикорупційний суд України закрив одне з кримінальних проваджень щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Зокрема, про декларування ним недостовірної інформації.

Про інформує пресслужба суду. Сам експосадовець на своїй сторінці у Facebook зауважив, що від такого рішення статистично нічого не змінюється, адже він продовжує бути "єдиним міністром, провадження якого розглядається ВАКС".

"Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності", – йдеться у повідомленні відомства.

Там нагадали, що провадження щодо Омеляна надійшло на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року. В обвинувальному акті, зокрема, йшлося про те, що він подав декларації за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532,16 грн та 8 024 419,10 грн відповідно.

Водночас строки давності за першим фактом висунутого обвинувачення спливли 5 листопада 2019-го, а за другим – 30 березня 2020 року. Після цього фахівці ВАКС "двічі роз’яснювали" колишньому посадовцю право на звільнення від кримінальної відповідальності, однак він наполягав на продовженні судового розгляду.

"І лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням… Загалом за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та 2 експерти", – проінформували у ВАКС.

Ексміністр у Facebook наголосив, мовляв, обидва провадження не містять корупційних дій, у них "немає його особистої вигоди, а лише політика". За його словами, напередодні під час судового засідання він дійсно звернувся з проханням до суду закрити перше провадження у зв’язку з завершенням термінів, "не визнаючи власної вини".

"Статистично нічого не змінюється, я продовжую бути єдиним міністром, провадження якого розглядається ВАКС. І одним із дуже небагатьох колишніх міністрів, який активно критикує нинішню владу за відвертий ідіотизм, який ця влада плодить… Мої враження від судового процесу – позитивні, якщо так можливо передати емоції, коли проти тебе відкривають провадження на політичне замовлення. Сторони вели себе коректно, судді – об’єктивно. Сподіваюся, ВАКС збереже реноме першого справжнього суду України", – прокоментував рішення Омелян.

Повідомлення пресслужби ВАКС (Facebook Вищий антикорупційний суд)

Пост Омеляна (Facebook Volodymyr Omelyan)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро оприлюднило документи із матеріалів слідства щодо справи про незаконні дії колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, через які держбюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

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