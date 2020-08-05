ВАКС закрив гучні справи проти чиновників, суддів і депутатів: названо причину
ВАКС не встиг розглянути 10 справ. Фото lexinform.com.ua.
Вищий антикорупційний суд України не встиг розглянути дев'ять кримінальних проваджень, які були закриті.
Ще одне провадження було закрито, тому що обвинувачений розкаявся, пише "Слово і діло".
Йдеться про розслідування декларування недостовірних відомостей, термін залучення за яке становить три роки. Більшість справ включали також іншу кваліфікацію – незаконне збагачення (термін давності 10 років), проте Конституційний суд визнав статтю про це неконституційною і справи були закриті.
Зазначається, що колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну було повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. Епізод про збагачення закрили, а термін давності за недостовірне декларування закінчився ще 31 березня. Але справа поки не закрили.
Колишній очільниці Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій повідомили про підозру за двома статтями – незаконне збагачення і недостовірне декларування. Епізод про збагачення закрили, а терміни розслідування про декларування недостовірної інформації закінчилися наприкінці березня 2020 року. Справу закрили 26 травня.
Розслідування проти мера Одеси Геннадія Труханова так само розслідували за двома статтями: незаконне збагачення і недостовірне декларування. Проте слідство повідомило йому про підозру вже після рішення КСУ про неконституційність статті і тому Труханова підозрювали тільки в недостовірний декларування. Термін давності по його справі теж закінчився 31 березня 2020 року, але сторона захисту не захотіла просити про закриття справи за цією статтею. Ймовірно, вони хочуть закриття провадження у іншої причини – відсутність складу злочину.
При цьому Трухановому вже встигли вручити нову підозру про недостовірну інформацію в декларації за 2017 рік. У ній термін давності закінчується в березні 2021 року. Тому цей епізод можуть встигнути приєднати до того, який вже слухається в суді.
З такої ж причини про терміни давності справи були закриті проти колишнього голови і члена Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, колишніх суддів Ірини Попович, Євгенія Самойленка та Олег Голяшкіна, ексглави Державної екологічної інспекції Андрій Заїка і ексдепутата Полтавської обласної ради Юрій Лебедина.
Єдина справа, яка відрізняється від вищевказаних, стосується колишнього заступника міністра екології та природокористування Віктора Вакараша. Проти нього провадження закрили у зв'язку з дійовим каяттям. Однак термін давності в частині справи закінчився ще в жовтні 2019 року, а в іншій частині закінчувався в березні 2020 року.
Справи, які ВАКС не встиг розглянути
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ звинуватили ВАКС в приховуванні інформації про спалах коронавірусу серед співробітників суду.