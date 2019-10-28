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28 жовтня • оновлено в 10:46
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/ Розслідування

В Золоте до бійців Нацкорпуса нагрянула поліція: що відомо

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У понеділок, 28 жовтня, в село Золоте-4, Луганська область прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців батальйону "Азов" з населеного пункту.

Про це в Facebook розповів журналіст Максим Левін, який зазначив, що силовики проводять перевірку авто на даній території.

"Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали тільки що, в кількості 18 чоловік, озброєні. Приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися, хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися пред'явити, що я незаконно проїхав в Золоте-4", – написав він.

Відзначимо, що пізніше журналіст видалив свій пост в соцмережі.

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Також видання "Лівий берег" пише, що прибули поліцейські не робили ніяких силових дій щодо добровольців. За їх заявою, вони прибули, щоб перевірити автомобіль журналістів, який знаходиться дуже близько до лінії розмежування. Після огляду поліцейські поїхали.

Відзначається, що раніше ветерани-добровольці, які мали легальне зброю, вивезли його в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

Поліція в Золотому

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Місце
Україна
Теги
"Азов" Донбас
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филипп филипыч
филипп филипыч
партаки на руках достаточно прозрачно намекают о типе контингента азова))
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