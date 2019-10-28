В Золоте до бійців Нацкорпуса нагрянула поліція: що відомо

У понеділок, 28 жовтня, в село Золоте-4, Луганська область прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців батальйону "Азов" з населеного пункту.
Про це в Facebook розповів журналіст Максим Левін, який зазначив, що силовики проводять перевірку авто на даній території.
"Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали тільки що, в кількості 18 чоловік, озброєні. Приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися, хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися пред'явити, що я незаконно проїхав в Золоте-4", – написав він.
Відзначимо, що пізніше журналіст видалив свій пост в соцмережі.
Також видання "Лівий берег" пише, що прибули поліцейські не робили ніяких силових дій щодо добровольців. За їх заявою, вони прибули, щоб перевірити автомобіль журналістів, який знаходиться дуже близько до лінії розмежування. Після огляду поліцейські поїхали.
Відзначається, що раніше ветерани-добровольці, які мали легальне зброю, вивезли його в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.
Поліція в Золотому
Поліція в Золотому
Поліція в Золотому
Поліція в Золотому
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську.
У Золотому Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі, де мало відбутися розведення військ.
На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувача ЗСУ.
Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар. Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.
У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.
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