Вчера на таможенном переходе "Ягодин" Волынской области произошло интересное событие.

По информации областного подразделения по борьбе з коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ СБУ в Волынской области, местные таможенники на вышеуказанном таможенном переходе в направлении "выезд", "зеленый коридор", во время проведения осмотра автомобиля марки Форд, государственный номер WWL 3770L, под управлением гражданина Украины Козака Сергея, обнаружили признаки возможного сокрытия товаров.

Новини Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

В ходе углубленного досмотра салона указанного автомобиля, на днище под ковриком, обнаружено камни, по внешним признакам похожие на янтарь.

Изъятые камни в количестве 30 кг 700 граммов, вместе с орудием совершения преступления, переданы в Нацполицию.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!