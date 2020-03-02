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3 березня • оновлено в 02:21
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
Таможня дає добро Всі статті автора

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

4.8т
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Вчера на таможенном переходе "Ягодин" Волынской области произошло интересное событие.

По информации областного подразделения по борьбе з коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ СБУ в Волынской области, местные таможенники на вышеуказанном таможенном переходе в направлении "выезд", "зеленый коридор", во время проведения осмотра автомобиля марки Форд, государственный номер WWL 3770L, под управлением гражданина Украины Козака Сергея, обнаружили признаки возможного сокрытия товаров.

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В ходе углубленного досмотра салона указанного автомобиля, на днище под ковриком, обнаружено камни, по внешним признакам похожие на янтарь.

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

Изъятые камни в количестве 30 кг 700 граммов, вместе с орудием совершения преступления, переданы в Нацполицию.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Тема
Українська митниця
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Автор шлюxa,не позорь Павла Луспекаева
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, пшел нах, луспекаев-луганчанин,Луганск- Украина!
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